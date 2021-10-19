人民网北京10月19日电 10月18日上午，由中共重庆市委人才工作领导小组办公室、重庆市人力资源和社会保障局、重庆市人民政府驻北京办事处主办，重庆市人才交流服务中心承办，2021年“百万英才兴重庆”北京行活动在京都信苑饭店正式启动。

来自重庆92家企事业单位面向北京大学、清华大学、中国科学院大学、中国人民大学、北京师范大学等高校学生抛出5000+用人需求，旨在引进重庆市经济社会发展紧缺高层次人才，满足重庆重点产业创新需求。

启动仪式现场，重庆城市宣传片呈现着充满山城特色的城市美景，跃动着重庆蓬勃的生机与活力。立体的城市建筑，漂亮的夜景，极具性价比的人才政策，重庆以独特城市气质让与会嘉宾惊叹不已。

重庆市政府驻京办党组书记、主任刘克佳在启动仪式上发表致辞，他以自身招才引资的工作经历，分享了四句话“千秋基业，人才为本——要重视人才”“不拒细流方为江海——要用好人才”“人才不得，轻视不得，耽误不得——要爱护人才”“不拘一格降人才——要给人才平台”。重庆市人力资源和社会保障局党组书记、局长黎勇发表重要讲话并宣布活动正式启动。他表示“孔雀重庆飞”正在成为一种态势和潮流。特别是重庆深入实施科教兴市和人才强市行动，出台重庆英才计划，举办重庆英才大会，持续营造“近悦远来”人才生态，“聚天下英才而用之”让重庆成为各类人才创新创造、大有作为的热土。

重庆市人力资源和社会保障局党组书记、局长黎勇讲话

据悉，此次“百万英才兴重庆”北京行活动在形式和内容上都有了较大的创新，采取线上+线下相结合的方式，设置了线上专题、网络直播、线下集中招聘等14场活动。线上在重庆英才网及清华大学、北京大学等十所高校官网开设“百万英才兴重庆”引才专区，人才在线投递简历并进行视频面试，促进精准对接。线下在北京京都信苑饭店和清华大学开展综合招聘会，现场设置有博士后科研（流动）工作站、国企/事业单位、综合类企业、智能制造等五大招聘专区，招聘岗位840余个，涵盖智能制造、人工智能、生物医药、大数据等各大行业。

2021年“百万英才兴重庆”北京行活动招聘会现场

近年来，重庆坚持以好政策聚才，先后出台重庆英才计划、“塔尖”“塔基”人才政策等，设立“优秀科学家”“名家名师”“创新创业领军人才”“技术技能领军人才”“青年拔尖人才”等专项，将在5年内遴选、支持2000名高层次人才、500个创新创业示范团队，有力支持人才干事创业。

同时，推出“重庆英才服务卡”，出台重庆英才服务管理办法，构建市、区县和用人单位三级服务体系，实施人才安居工程，开展知识价值信用贷等，为人才提供住房、教育、医疗、交通出行等25项便利服务。召开重庆英才大会、成立重庆人才研究院、组建重庆英才联盟、举办百万英才兴重庆系列活动，以此吸引海内外优秀人才来渝兴业发展，以此助推重庆高质量发展。

(责编：林禹彤(实习生)、秦华)