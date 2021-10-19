人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

北京陈经纶中学召开建校100周年创新发展大会

2021年10月19日16:15 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京10月19日电 百年经纶正青春，砥砺奋进续华章。10月16日，陈经纶中学在本部高中校区大礼堂隆重举行建校100周年创新发展大会。

陈经纶中学教育集团校长刘雪梅发表致辞。学校供图

陈经纶中学教育集团校长刘雪梅在致辞中回顾了一代代经纶人传承“学而事人”办学传统和不懈努力、改革创新取得的辉煌成果，表示学校将坚持“四个一”集团化办学原则，实施“四纵三横”整分矩阵式管理，争办人民最满意的学校。

陈经纶中学教育集团党总支书记张德庆讲话。学校供图

陈经纶中学教育集团党总支书记张德庆指出，陈经纶中学百年办学历史上有两个人不能忘：一个是创建人清水安三先生，他奠定了陈经纶中学百年来坚持为孩子们办学的伟大教育实践；一个是改建人陈经纶先生，他推动了陈经纶中学历史上最持久的教育改革与创新发展。张德庆表示“经过经纶人的不懈努力和锐意进取，陈经纶中学圆满地完成了第一个百年办学目标。接下来，经纶人将在学党史和校史中汲取砥砺奋进开新局的伟力，开启经纶第二个百年发展征程，将学校越办越好，成为朝阳人民最满意的学校。”

此次创新发展大会线上同步直播。陈经纶中学教育集团党总支书记张德庆、校长刘雪梅，朝阳区相关委办局及属地的领导，来自十余所高校、友好单位、兄弟院校、教育集团的领导以及老教师代表、校友代表，在职教师、学生、家长代表等嘉宾出席大会。

(责编：林禹彤(实习生)、秦华)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部