人民网北京10月19日电 百年经纶正青春，砥砺奋进续华章。10月16日，陈经纶中学在本部高中校区大礼堂隆重举行建校100周年创新发展大会。

陈经纶中学教育集团校长刘雪梅发表致辞。学校供图

陈经纶中学教育集团校长刘雪梅在致辞中回顾了一代代经纶人传承“学而事人”办学传统和不懈努力、改革创新取得的辉煌成果，表示学校将坚持“四个一”集团化办学原则，实施“四纵三横”整分矩阵式管理，争办人民最满意的学校。

陈经纶中学教育集团党总支书记张德庆讲话。学校供图

陈经纶中学教育集团党总支书记张德庆指出，陈经纶中学百年办学历史上有两个人不能忘：一个是创建人清水安三先生，他奠定了陈经纶中学百年来坚持为孩子们办学的伟大教育实践；一个是改建人陈经纶先生，他推动了陈经纶中学历史上最持久的教育改革与创新发展。张德庆表示“经过经纶人的不懈努力和锐意进取，陈经纶中学圆满地完成了第一个百年办学目标。接下来，经纶人将在学党史和校史中汲取砥砺奋进开新局的伟力，开启经纶第二个百年发展征程，将学校越办越好，成为朝阳人民最满意的学校。”

此次创新发展大会线上同步直播。陈经纶中学教育集团党总支书记张德庆、校长刘雪梅，朝阳区相关委办局及属地的领导，来自十余所高校、友好单位、兄弟院校、教育集团的领导以及老教师代表、校友代表，在职教师、学生、家长代表等嘉宾出席大会。

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