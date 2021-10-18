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第三届全国创业就业服务展示交流活动闭幕

2021年10月18日17:42 | 来源：人民网-教育频道
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人民网长春10月18日电 （马俊华）创业展宏图，劳务铸品牌。为期2天半的第三届全国创业就业服务展示交流活动16日在长春落幕。该活动是2021年全国“双创”活动周的重要组成部分，也是纵深推进大众创业万众创新的重要举措。

第三届全国创业就业服务展示交流活动闭幕现场。人民网 马俊华摄

活动组委会介绍，活动集中展示了各地优化创业就业环境、打造劳务品牌方面的创新实践和工作成效，促进了地区、行业间的交流合作，全力助推创业就业工作。闭幕式上，活动组委会对城市创业展示项目、劳务品牌展示项目进行通报表扬，并公布了“迎建党百年 谋就业新篇”征文活动评选结果。

活动期间，部分城市市长、劳务品牌代表、创业孵化基地负责人、有关专家和地方人社厅局负责同志等参展嘉宾近1600人，围绕优化城市创业环境、完善就业优先政策、促进劳务品牌高质量发展、完善孵化服务等方面，开展了多场专题研讨活动。举办专题对接洽谈会，创业项目签订意向合约50项，金额达5.9亿元，劳务品牌达成签约意向61项，涉及金额1.5亿元、用工规模8.5万人。

(责编：李依环、秦华)

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