人民网南昌10月15日电 （记者熊旭）15日，第三届教学大师奖、杰出教学奖和创新创业英才奖颁奖典礼在南昌大学举行，北京大学林毅夫等19位师生获奖。

据悉，“教学三大奖”是由中国教师发展基金会组织、深圳市陈一丹公益慈善基金会捐资设立的，于2019年启动，每年评选一次，是目前高等教育教学领域奖励力度最大的奖项。

今年，北京大学林毅夫荣获本届教学大师奖。他作为社会科学自主理论创新的先行者，基于我国转型发展的“中国经验”，开创性地提出新结构经济学理论，领衔创办“新结构经济学本科实验班”，为培养经济学理论自主创新和引领世界思潮的拔尖人才作出了卓越贡献。

清华大学郑泉水等8位老师荣获本届教杰出教学奖。这些“大老师”“大先生”坚守教书育人的初心使命，立德修身、严谨治学，为学生的为学、为事、为人起到了标杆示范作用。本届获奖教师所在学科覆盖面进一步扩大，农学、文学、心理学等学科均有入选。

北京邮电大学张道宁等10位同学荣获创新创业英才奖。这些获奖者来自历届“互联网+”大学生创新创业大赛金奖项目，他们成功推动比赛项目转化落地，在创造经济价值的同时，积极回馈社会、回馈教育事业。

据悉，前两届教学大师奖由清华大学姚期智、天津中医药大学张伯礼获得，共计奖励了14位以德立学、以德施教的“大先生”和20名敢闯能创的创新创业英才，在社会上引起了广泛而热烈的反响，对于引导教师潜心教书育人、学生更好成长成才发挥了重要激励作用。（熊旭、王鹏程、实习生迟翔宇）

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