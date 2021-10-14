人民网北京10月14日电（记者孙竞） “是谁说退休生活只能做饭和看娃，是谁说老教授就不能直播和自驾，我科研成果有目共睹实力并不差，我只是觉得生活能有更多种玩法……”

在重阳节来临之际，由西北工业大学教授合唱团联合西安音乐厅童声合唱团翻唱并拍摄的MV《不想长大》引发关注。视频中，教授们精神抖擞，歌声嘹亮，用幽默风趣的歌词表达着对美好生活的无限热爱。

记者从西北工业大学了解到，教授合唱团中的70名团员中平均年龄在62岁左右，其中有一半人员是从事教学工作教授、副教授。老教授们用了二十天的时间，完成了这部充满活力的歌曲，希望给全国的老年朋友们带来一个不一样的重阳节。

“正如歌中所唱，年龄是时间在变化，我们不在意也不会害怕，永远都意气风发！”老教授们说。

据悉，西北工业大学教授合唱团成立于1990年，由学校教职工组成。他们在完成繁重的教学、科研和管理工作的同时以满腔的热情投入到热爱的合唱艺术事业。31年来，西工大教授合唱团参加全国、省、市及境外合唱比赛、表演数百场，演唱中外经典歌曲及自创曲目近两百首。

(责编：郝孟佳、秦华)