人民网北京10月5日电 （记者郝孟佳）记者从南开大学获悉，中国共产党优秀党员、著名教育家、化学家、农药学家、中国工程院院士、南开大学教授李正名同志，因病于2021年10月4日11点16分在天津逝世，享年90岁。

2021年7月1日，南开园内，李正名院士远去的背影。学校供图

据悉，李正名于1931年1月出生于上海。1953年大学毕业后，李正名放弃美国优越学习与生活条件，随第一批中国留学生集体坐船，辗转香港回到祖国的怀抱，投身新中国的建设。1953年8月，李正名经教育部分配到南开大学工作，担任科研助手，随后攻读研究生，1956年研究生毕业于南开大学化学系。曾先后担任南开大学元素有机化学研究所所长、元素有机化学国家重点实验室主任、农药国家工程研究中心（天津）主任等职务。1983年11月，李正名加入中国共产党。1995年当选中国工程院院士。

李正名院士工作的情景。学校供图

作为国内绿色农药的主要倡导者，李正名在2002年9月第188次北京香山科学会议上，首次提出“绿色农药创制”的指导思想。他先后主持了国家“六五”到“十三五”各类农药重点攻关项目、国家重点基础研究发展计划（973计划）项目、国家自然科学基金重点项目等。李正名团队自主研发创制的单嘧磺隆，是我国第一个具有自主知识产权的绿色超高效除草剂，填补了我国长期以来自主创制除草剂的技术空白，打破了发达国家在创制新除草剂领域在我国的长期垄断，使中国成为继美国等发达国家之后，世界上少数几个具有独立创制除草剂能力的国家。

据了解，李正名投身教育事业六十余载，一直致力于扎根祖国，响应国家需求，长期投身于农药创制基础研究，为我国有机化学和农药化学的科研和教育事业做出了卓越贡献。为国家指导培养了180多名研究生，在国内外重要学术期刊发表论文600余篇，出版著作8本。先后荣获70多项奖励和荣誉称号。

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