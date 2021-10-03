人民网北京10月3日电 （记者李依环）记者从北京航空航天大学获悉，1日，国际航空联合会（FAI）正式认证了该校“冯如三号”团队创造的25-100kg级油动固定翼无人机续航时间新的世界纪录。

由北航“冯如三号”团队研发的“冯如三号-100型”无人机持续飞行了80小时46分35秒，再次刷新了由自己保持的该重量级的世界纪录，又成功超过了由美国极光飞行科学公司研发的“猎户座”（Orion）油动固定翼无人机（重量2500-10000kg级）2014年创造的80小时2分52秒的世界纪录，跃居全世界油动固定翼无人机（重量等级无差别）续航时间的榜首。

“冯如三号-100型”无人机成功飞行画面。学校供图

“冯如三号-100型”无人机由北航“冯如三号”团队研发、设计、制造，全机为黑色，翼展约10米，机身呈潜艇形，由碳纤维复合材料制成。飞机命名为“冯如三号-100型”，是为了纪念中国航空之父冯如先生，也是为了致敬中国航空事业发展110年来无数为航空强国事业不懈奋斗的前辈；“100型”是为了庆祝中国共产党成立100周年，彰显北航青年学子“空天报国、敢为人先”的拳拳赤子之心。

研发期间，为验证各项性能，北航“冯如三号”团队进行过数千小时试验，十余轮试飞。今年5月，团队于河南许昌正式启动了“冯如三号-100型”无人机的破记录试飞。飞机在300米高度盘旋飞行，在飞行期间不允许加油，在既定的油量上，测试飞机的极限航时飞行能力。最终以持续飞行80小时46分35秒打破世界纪录。

据悉，早在2019年，北航“冯如三号”团队首期成员就以30小时6分42秒航时创下25-100kg级油动固定翼无人机续航时间世界纪录。此后的两年，团队先后完成了新成员的选拔和培养，并在结构、动力、飞行控制系统等方面实现了突破式创新，使“冯如三号-100型”无人机具备高强度结构、超低油耗和全自主飞行控制能力。此次破记录的团队二期成员由25名来自四个年级、不同专业的本科生组成，平均年龄不超过20岁，90%以上为00后。

学校有关负责人介绍，“冯如三号”团队是一支年轻的创新团队，是北航面对空天领域的革命性、颠覆性技术变革，在实践中培养拔尖创新人才的一种新探索。2018年“冯如三号”团队由学校北航学院冯如书院组织发起，依托学校一流的航空航天学科而组建，航空科学与工程学院教师王耀坤担任指导教师。

近年来，在“冯如三号”团队拔尖创新人才培养实践中，北航学院、航空科学与工程学院、北京学院、北航无人系统研究院深度参与，学校教学部门、创新创业单位广泛协同，形成了包括《未来无人机系统的理论与实践》课程、《无人机系统概论》教材、校内外教师团队和优质校内外实践基地等完整系统的人才培养体系。

(责编：李依环、秦华)