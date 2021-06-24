原标题：南京高校毕业生泪别校园“难说再见”

南京航空航天大学毕业生留下了离别的眼泪。 泱波 摄

南京航空航天大学毕业生们手举“聚散终有时，人海再相遇”牌子参加毕业典礼。 泱波 摄

毕业生们表达对校园的不舍。 泱波 摄

现场为优秀毕业生颁奖。 泱波 摄

拨正流苏，他们毕业了。 泱波 摄

外国留学生走上舞台领取毕业证书。 泱波 摄

大学生们用歌声告别校园。 泱波 摄

原创诗朗诵《那些年，我们一起上大学》以朴素的文字和真挚的感情引起了在场毕业生的强烈共鸣。 泱波 摄

毕业生们花式告别校园。 泱波 摄

6月23日，南京航空航天大学“我骄傲，我是南航人”2021届本科生毕业典礼暨学位授予仪式在该校将军路校区体育馆举行，穿上学位服的4600余名本科毕业生们在《凤凰花开的路口》《你曾是少年》《新征程》的歌声和《那些年，我们一起上大学》诗歌朗诵声、校长单忠德和老师们的寄语中告别校园，踏上人生新征程。

(责编：温璐、郝孟佳)