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南京高校毕业生泪别校园“难说再见”

2021年06月24日09:31 | 来源：中国新闻网
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原标题：南京高校毕业生泪别校园“难说再见”

南京高校毕业生泪别校园“难说再见”

　　南京航空航天大学毕业生留下了离别的眼泪。　泱波　摄

　　南京航空航天大学毕业生们手举“聚散终有时，人海再相遇”牌子参加毕业典礼。　　泱波 摄

　　毕业生们表达对校园的不舍。　泱波 摄

　　现场为优秀毕业生颁奖。　泱波 摄

　　拨正流苏，他们毕业了。　泱波 摄

　　外国留学生走上舞台领取毕业证书。　泱波 摄

　　大学生们用歌声告别校园。　泱波 摄

　　原创诗朗诵《那些年，我们一起上大学》以朴素的文字和真挚的感情引起了在场毕业生的强烈共鸣。　泱波 摄

　　毕业生们花式告别校园。　泱波 摄

　　6月23日，南京航空航天大学“我骄傲，我是南航人”2021届本科生毕业典礼暨学位授予仪式在该校将军路校区体育馆举行，穿上学位服的4600余名本科毕业生们在《凤凰花开的路口》《你曾是少年》《新征程》的歌声和《那些年，我们一起上大学》诗歌朗诵声、校长单忠德和老师们的寄语中告别校园，踏上人生新征程。

(责编：温璐、郝孟佳)

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