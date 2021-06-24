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山大校长寄语2021年毕业学子：强志气、强骨气、强底气

2021年06月24日09:09 | 来源：中国新闻网
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原标题：山大校长寄语2021年毕业学子：强志气、强骨气、强底气

山大校长寄语2021年毕业学子：强志气、强骨气、强底气

　　6月23日晚，山东大学2021年本科生毕业典礼暨学位授予仪式举行。　赵晓　摄

　　中新网济南6月24日电 6月23日晚，山东大学2021年本科生毕业典礼暨学位授予仪式举行。山东大学校长樊丽明在济南中心校区寄语毕业学子，增强做中国人的志气、骨气和底气，立鸿鹄伟志，守报国丹心，努力把自己的小我融入祖国的大我、人民的大我之中，与时代同步伐、与人民共命运，积极追求更有高度、更有境界、更有品位的人生。

　　樊丽明表示，当前，中国正处于近代以来最好的发展时期，世界正处于百年未有之大变局，两者同步交织、相互激荡。同学们是与新时代同向同行、共同前进的一代，既需要回应如何“以青春之我，创建青春之家庭，青春之国家，青春之民族”的重大命题，还需要面临如何应对“重大挑战、重大风险、重大阻力、重大矛盾”的严峻考验，唯有不断增强做中国人的志气、骨气、底气，才能在纷繁复杂中保持定力，在百舸争流中劈波斩浪，在千帆竞发中勇立潮头。

　　图为学校领导出席毕业典礼。　赵晓 摄

　　樊丽明送给毕业生们三句临别寄语：“一要坚定理想信念，强志气；二要锤炼意志品格，强骨气；三要增强本领才干，强底气。”

　　山东大学校长樊丽明寄语毕业学子，增强做中国人的志气、骨气和底气。　赵晓 摄

　　樊丽明说，底气是一种内生的巨大力量。对青年来讲，底气来自知识、来自思考、来自实践。当今时代，知识更新不断加快，社会分工日益细化，新技术、新模式、新业态层出不穷。这既为青年施展才华、竞展风采提供了广阔舞台，也对青年能力素质提出了新的更高要求。同学们必须增强本领才干，使自己的思维视野、思想观念、认识水平、能力素质跟上越来越快的时代发展步伐。“希望你们树立终身学习的理念，向书本学习、向实践学习、向他人学习，在不断掌握真才实学中增强做人做事的底气。”

　　约3000余名本科毕业生在现场参加毕业典礼。　赵晓 摄

　　据了解，再过100多天，山东大学将迎来120周年华诞。近几年，学校事业发展进入了新阶段，制定实施“六大战略”，谋划推进“强校兴国”行动，全面超额完成“双一流”建设第一周期目标任务，同时深入实施学科高峰计划，高层次人才引育数量连续翻番，学术基本面进入国内高校第一方阵，攻关新一代半导体材料制备等一大批“卡脖子”难题，“古文、古史、古哲、古籍”研究优势全面确立，并深入实施服务山东战略，合力打造“山大系”品牌，为推动经济社会高质量发展提供重要支撑和动力引擎。

　　图为毕业学子在校园内合影留念。　赵晓 摄

　　樊丽明称，愿同学们带着母校的嘱托，提升堪当大任的自觉、自勉和自信，找准定位、明确方位、提高站位，以山大之魂，明爱国之心、励强国之志、践报国之行，在与国家民族同呼吸共命运的壮阔进程中，熔铸山大辉煌，开创精彩人生。

　　图为毕业学子在校园内合影留念。　赵晓 摄

　　当天，共有3000余名本科毕业生在现场参加毕业典礼。根据学校工作安排，山东大学一校三地各校区食堂还为本科生、研究生毕业生们准备了16278份荤素搭配合理、健康营养的免费毕业餐，同时为毕业生们打造毕业专属H5电子纪念册、毕业纪念餐卡等礼物。(赵晓)

(责编：温璐、郝孟佳)

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