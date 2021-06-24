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95.1%受访者担忧动画片不良内容对孩子造成影响

2021年06月24日09:04 | 来源：中国青年报
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原标题：95.1%受访者担忧动画片不良内容对孩子造成影响

　　部分动画片中存在一些不适合儿童观看的内容，一直让不少家长非常担忧。近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1525名受访者进行的一项调查显示，95.1%的受访者担忧动画片中儿童不宜内容对孩子造成不良影响。尽管77.9%的受访者表示会对动画片进行事先筛选，但只有59.4%的受访者觉得此举能有效避免动画片中的儿童不宜内容。

　　95.1%的受访者担忧动画片中儿童不宜内容对孩子造成不良影响

　　调查中，95.1%的受访者担忧动画片中儿童不宜内容对孩子造成不良影响。

　　在南京读大三的何元丽（化名）想起小时候，经常会去模仿动画片以及一些武打片的情节，“要不是家里没有威亚，我肯定能满天飞”。她觉得，自己小时候还算比较乖的孩子，如果是比较调皮或者好奇心重的孩子，就更难避免这种模仿了。她呼吁千万不要低估动画片对孩子的影响力。

　　调查中，82.6%的受访者担心这些内容会诱发儿童模仿危险行为，74.0%的受访者担心影响儿童价值观的形成，56.7%的受访者担心危害儿童心理健康。

　　在北京一家央企工作的王琳，家中有个上小学四年级的女儿，女儿很喜欢看《精灵梦叶罗丽》，还痴迷于收集这部动画片的周边卡牌产品。王琳和女儿一起看了几集发现，这部动画片的主题虽然一直强调保护环境，但具体情节上，就是在打早恋擦边球，里面还有各种争风吃醋甚至是校园霸凌的情节。虽然果断不再让女儿继续观看，但王琳还是担心，之前看了这么多，会给女儿造成不好的影响。

　　仅59.4%受访者觉得自己的筛选能有效避免动画片中的儿童不宜内容

　　给孩子看动画片，有多少人会事先筛选？调查显示，77.9%的受访者会筛选，15.0%的受访者表示不一定。

　　何元丽觉得，还是应该筛选一下。给儿童看的动画片，不仅要注重视觉效果，更要有一些教育意义，能给孩子树立健康向上的榜样。

　　尽管超七成的受访者会对给孩子看的动画片事先筛选，但只有59.4%的受访者觉得此举能有效避免动画片中的儿童不宜内容，40.6%的受访者表示很难避免。

　　上海摄影师张嘉（化名）的姐姐刚生完二孩。看到姐姐每天从早忙到晚，张嘉深深觉得，虽然家长在引导教育孩子方面不能缺位，但现在年轻家长的压力都很大，上有老下有小，还要忙工作，如果每部动画片都要自己事先看一遍，时间成本太高，也不现实。还是应该由专业的人干专业的事情，用动画片分级解决问题。（记者 李洁言 实习生 茅诗意）

(责编：温璐、郝孟佳)

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