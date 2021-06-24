原标题：九成受访者期待中学提供志愿填报辅导

今年河北、辽宁等八省市迎来了新高考。至此全国已有14个省（区、市）完成高考综合改革。在新高考模式下，考生如何填报志愿？他们需要哪些志愿填报支持？近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1657名受访者进行的一项调查显示，65.1%的受访者表示填报志愿时自己拿主意，仅42.9%的受访者表示有比较明确的目标，94.6%受访者期待中学提供志愿填报辅导服务。

65.1%受访者表示填报志愿时自己拿主意

张晨静是湖北省2019年的高考生，目前就读于华中科技大学财政专业，这是她志愿中的第一志愿、第一专业。“我爸想让我当老师，但我不太想”。张晨静说，虽然父亲性格比较强势，但在志愿填报上，还是由自己来决定，“我比较喜欢经济相关的专业，就选择了财政”。

官晓（化名）是广东省今年高考生。在等待出分的过程中，她和家人就志愿选择进行了商讨，想法有一些分歧，“家长更看重专业，建议我选适合就业的。但我更愿意用同样的分数去更好的大学。另外就是学校的所在地，家里人比较希望我毕业后回来工作，甚至觉得在本地上学就好，但我想去北京、上海等地方，他们觉得北方的学校在南方知名度不高”。

尽管想法不太一致，官晓表示，父母还是会尊重和理解自己的意见，“毕竟去上学的是我，决定权也在我手上”。

调查中，65.1%的受访者表示填报志愿是自己拿主意，24.4%的受访者表示是由父母拿主意。其他还有老师（6.0%）、志愿填报专家（2.7%）和朋友（1.2%）等。

“基于我的观察，很多前来咨询的家庭都是父母带着孩子一起，甚至有的只有父母来，这说明家长在志愿填报过程中过度参与了。”北京大学教育学院教育经济与管理系副教授丁延庆分析，有包办孩子志愿填报倾向的父母，通常认为自己的孩子没有能力进行选择，但问题在于家长也未必具备专业性，只是基于自己的认知来替孩子做主。

“很多家长对大学是缺乏了解的，他们按照自己的社会经验和认知来替孩子选择。很多父母特别重视‘饭碗’和稳定，就会导致他们认为孩子读书就是为了找工作、养活自己，这也成为很多家长在孩子志愿填报上的唯一关切。” 丁延庆认为，基于这样的出发点来选择志愿，没有立足于让孩子成为一个接受良好教育、有丰富内涵的人。实际上从择业的角度看，如果在大学能够学有所成，个人专业技能、素质得到提升，毕业的出路都会比较好。“因此，我建议在志愿填报的过程中，应该以孩子为主导。孩子不仅要参与进来，还要积极地主导自己的人生选择，学会决策，为自己的前途未来负责。志愿填报也是一个非常重要的自我教育过程，家长要克服包办的思想，充分调动起孩子的主动意识”。

94.6%受访者期待中学提供志愿填报辅导服务

在填报志愿的过程中，张晨静上网搜集了很多信息，也通过大学官网了解了专业信息，“我们中学来宣讲的高校很少，没有985院校，更多的是普通的一二本，甚至专科。”张晨静说在填报志愿的过程中，自己选定了现在的学校，觉得在湖北省有名，而且学风好，“第一专业就挺稳的，其他的根据兴趣、专业强弱来排”。

调查中，42.9%的受访者表示有比较明确的目标，知道自己想学什么，33.1%的受访者收集各类资讯，权衡后填报志愿，还有31.3%的受访者对院校和专业有比较清楚的了解。

也有不少受访者对填报志愿表现出了困惑。调查中38.6%的受访者表示填报志愿时家长亲戚全都出主意，不知道听谁的，32.7%的受访者表示一头雾水，凭着感觉填。其他状态还有：不太理解院校专业，凭感觉选（29.3%），信息混杂，无法辨别哪些对自己有用（21.1%）等。

家住天津的张芳最近正在帮外甥参谋志愿，她发现有很多专业名称相近，但学习的内容有挺大差异，需要仔细辨别，“比如金融学和金融工程，环境科学和环境工程等”。

张芳觉得虽然现在有很多热门专业，但不一定要追热门，“社会发展变化很快，可能现在热门的专业，等到毕业后就不是了。关键还是要看兴趣，有兴趣了，哪怕是一些冷门专业，也能学得好，有好出路”。

作为广东省第一批新高考的考生，官晓感觉，现在有的中学在选科上，给予学生的指导还不够，“高一选科时有的同学选了历史、化学、生物，但后来发现这样的组合可选的专业范围小，还得再改科，就浪费了一些学习时间”。

“另外，我觉得大部分高中生是没有什么专业选择意识的，基本只想着怎么提高分数，导致选专业时一头雾水。”官晓希望，在中学阶段多培养、挖掘学生的兴趣，从而让学生更有目标地进行科目选择。

数据显示，94.6%的受访者期待中学在志愿填报上给予辅导。

“从高一开始就要选择科目，这就和大学选择专业是相关的了。建议在这个过程中遵循自己的兴趣、特长。”丁延庆认为，高考志愿填报是学业生涯规划的一个环节，如果在填报志愿时没有方向，就说明对职业生涯也是缺乏规划的。他认为，随着新高考的推行，有必要在中学阶段就“前置生涯规划”，“在家庭中，父母可以和孩子一起畅想未来，在愉快的聊天过程中思考对未来生活的憧憬，然后再进一步细化目标。在做规划的时候，可以思考自己想成为一个什么样的人，想过怎样的人生，从而来选择想要学习的专业。这个过程不用非常复杂，规划也不一定非常精准，可以留有一定的变化空间，在未来不断细化。但早作规划是非常有必要的，而且有了规划目标后，也可以为学生提供更好的学习动力”。（记者 孙山 黄馨瑶）

(责编：温璐、郝孟佳)