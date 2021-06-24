原标题：98.8%受访高考生正在准备做一个有担当意识和能力的人

对于高考生而言，高考之后的暑假是最特别的。他们会如何安排这个暑假？高考完的日子，怎么过最好？

上周，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1529名受访者（其中今年高考生740名）进行的一项调查显示，96.7%的受访高考生对这个暑假已有规划。具体说来，包括打工体验生活（57.3%）、拓展兴趣（46.4%）、陪伴家人（45.0%）等。93.1%的受访高考生会在这个暑假集中完成一些青少年时代该做未做的事。98.8%的受访高考生表示已经开始准备做一个有担当意识和能力的人。

调查中，今年高考生占48.4%，51.6%的受访者是往届高考生。

93.1%受访高考生会在暑假集中完成一些青少年时代该做未做的事

调查中，96.7%的受访高考生对这个暑假都有规划，其中47.6%的高考生有比较完备的规划，49.1%的高考生有简单的规划。仅3.4%的受访高考生完全没有规划。

往届高考生中，有过暑假规划的比例为81.9%。对比来看，今年高考生有规划的比例要高出14.8个百分点。

江苏徐州艺术生陈庆杭暑假打算主要在家里画画。此外还要准备日语能力考试、做家务。“高中学的就是日语，高考考的也是，打算在暑假把证书考一下”。

河南洛阳理科生张语嫣（化名）刚结束高考，马上就报名了考驾照。选择高三这个暑假去考，是因为她感觉很少会有这么完整的一段时间了。“尽早考完，大学以后兴许还有别的事情要做呢”。

考驾照之余，张语嫣会把之前没看的剧补起来，再看看小说。在成绩出来之前先快乐地玩几天。“然后多陪陪家里人，以后可能就不能经常回家了”。

高考生们打算如何度过这个暑假？调查中，57.3%的受访高考生会去打工体验生活，45.0%的高考生会多陪伴家人。此外还有出门旅行（35.3%）、补剧追剧（25.4%）。21.8%的高考生会参加志愿服务。

江苏南通文科生陆心怡表示，高考之后的暑假有很多想做的事情。“想减减肥、学学化妆。然后打份工，用打工的钱出去旅个游”。

陆心怡讲述，备考时全身心都在学习上，一直是妈妈给她送饭，不停地补充营养，就胖了很多。想趁暑假减减肥，用一个全新的面貌迎接大学生活。至于旅游，“我觉得都高考完了，不想为了玩问爸妈要那么多钱，就想看看能不能打工挣点钱”。

一些高考生会集中在这个暑假提升外形气质。23.6%的高考生会提升个人气质品味，20.4%的高考生会减肥瘦身，还有6.9%的高考生会微整形，如割双眼皮。

更多高考生选择培养和提升兴趣、技能。46.4%的受访高考生会拓展兴趣，43.9%的高考生会去考驾照，39.6%的高考生会学/做家务，12.7%的高考生会熟悉office等软件。学习也是一个重点内容。19.1%的高考生会提高英语，备战四级等，9.3%的高考生会预习大学课程。

陆心怡说，自己的青少年时代有很多想做的事情，希望在高考完的这段时间去做。比如说走就走的旅行，和朋友一起去看日出。“希望都能努力完成，趁着年轻做一些随心而浪漫的事情”。

调查中，93.1%的受访高考生会在这个暑假集中完成一些青少年时代该做未做的事。

98.8%受访高考生表示开始准备做一个有担当意识和能力的人

这个暑假的时间安排，高考生们考虑哪些因素？调查中，76.8%的受访高考生表示主要是个人兴趣爱好，59.3%的受访高考生主要考虑经济因素，55.5%的受访高考生会考虑家人的意愿，44.1%的受访高考生主要考虑未来发展。

陆心怡觉得，高考后的日子，最重要的是作好对大学生活的规划。想清楚自己到底想要什么，想过怎样的大学生活。人这一生只有一次青春，要好好把握。

陈庆杭说，中学时代目标很明确，就是高考，只要朝着这个目标拼命努力就可以了。中学时代的结束，意味着那种目标很明确的生活结束了，以后需要自己给自己制定目标，努力实现。“就像人生第一次从单行道走到了路口”。

对于高考后的日子，陈庆杭觉得，最重要的调整状态，从中学生的状态脱离出来。这个假期是按部就班的中学生活和自主有弹性的大学生活之间的“分水岭”，准大学生们首先要做的就是转变心态，培养规划能力和自主意识，才能更好地适应大学生活，不至于虚度时光。

59.1%的受访高考生表示，高考后的日子，最重要的是转变心态，由被动接受到独立自主。

张语嫣觉得，可以趁着这一大段闲暇时间，好好思考未来的人生方向。还有就是做自己喜欢的事情。比如她喜欢写小说，之前太忙了根本没时间，现在可以自己安排时间了。她还打算开一个自媒体账号，发一些感兴趣的东西。

49.7%的受访高考生表示，高考后最重要的是好好陪伴养育自己长大的家人。30.7%的受访高考生表示最重要的是养精蓄锐，休息好补足精气神。还有32.4%的受访高考生认为吃好喝好玩好很重要。

对于中学时代的结束，张语嫣感到很感慨，觉得自己真的长大了，不能任性了，很多现实问题都需要考虑了。“以前那么轻松快乐，不过是因为父母在为我挡风遮雨。希望自己能成为一个厉害的大人，可以给父母撑伞的大人”。

对于未来成为更好的自己，高考生们信心十足。调查中，98.8%的受访高考生表示已经开始准备，做一个有担当意识和能力的人。其中59.9%感到准备好了，38.9%表示在准备。（记者 黄冲 茅诗意）

(责编：温璐、郝孟佳)