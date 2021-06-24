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在大自然中发现真实的自己（留学记）

孙  悦
2021年06月24日08:57 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　巴黎城区景色

　　我一直有一个留学的梦想，常常一个人站在夜晚的庭院里，抬头望向浩瀚星空，目不转睛地看很久。

　　多年以后，我如愿来到了法国——一个我对着夜色憧憬了很多年的国度。只是令我没有想到的，这个世界之旅，更多地变成了我的心灵之旅。

　　刚到巴黎的我，心情异常平静。与国内车水马龙的繁华大都市相比，这边要安静许多。漫步在塞纳河边，整个城市被奥斯曼建筑包围，行人相对较少的街头，总带给我一种时空穿越的感觉，仿佛现代的一切都与我们无关。每天穿行在这座城市里，我的内心是平静而喜悦的，探索世界的欲望还在，只是减轻了很多。

　　巴黎这座城市的节奏也很慢，法国人做事效率不太高，相比快马加鞭地赶时间、赶进度，他们更喜欢舒适地按照自己的节奏来，大部分行业也不加班，时间到了他们就回到各自的生活里去了。下班后他们喜欢先跟同事朋友小聚，去酒吧或者公园喝点小酒，聊聊工作和生活，晚餐时间就比较晚了。法国人酷爱度假，即使不远行，也一定会在附近的公园里跟家人朋友消磨时间。日子久了，我也觉得公园是个极佳的休闲场所，可以跟朋友野餐游玩，也可以一个人带本书静静地阅读，还可以什么都不做、只是慵懒地晒晒太阳。一段时间以来，我也很享受这样闲散舒适的生活。按照自己的心意过一生，大概就是这个样子吧。

　　但是随着时间的推移，我发现这样的生活也有副作用，那就是会消磨意志，有时会觉得无聊。我并不愿意就这样百无聊赖地度日。后来我搬到郊区去住，那里的人更少了，特别安静，而且有大片大片的森林，特别美。我很喜欢在郊区的树林和公园里闲逛，有时是一个人，有时是跟朋友。以前我从来没有体会到，原来大自然是可以带给人巨大的疗愈能量的。这里离社会很远，却离自己很近。在花草树木间漫步，我感觉到心灵异常的宁静。我看到树木从根部向上挺拔的力量，树根深深扎在土地里的踏实感；我去河流小溪里玩水，把喜欢的石头捡回家，放在床头，睡前摸一摸它；我坐在公园的长椅上，静静聆听林间的鸟鸣声，发现了大自然演奏的美妙音乐。在与大自然相处的时光里，我越来越靠近真实的自己，探索大自然的路径，就是我走回自己内心的征途。

　　对于我来说，与自己的灵魂相遇，是一件特别美好的事情。认识自己，发现自己，活出生命最丰盛的姿态，是我一直以来的期待。未来，也许还会有很多未知的我等待着自己去探索。夏天来了，疫情放缓，也是时候走出家门，再看一看这个世界了。带着已知的未知的自己，去与这个世界碰撞吧，看看会擦出怎样的火花。

(责编：郝孟佳、温璐)

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