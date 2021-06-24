丁雅诵

一段时间以来，校外培训机构的种种问题，引发社会广泛关注。“培训乱象，可以说是很难治理的顽瘴痼疾。家长们一方面都希望孩子身心健康，有个幸福的童年；另一方面唯恐孩子输在分数竞争的起跑线上。别的孩子都学那么多，咱们不学一下还行啊？于是争先恐后。这个问题还要继续解决。”今年全国两会期间，习近平总书记在看望参加全国政协会议的医药卫生界教育界委员时的一席话，发人深省。如何治理校外培训问题，引导其规范化发展，是一张必须答好的考卷。

今年5月，中央深改委第十九次会议审议通过了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，为发挥学校教书育人主体功能、强化线上线下校外培训机构规范管理提供了重要遵循。目前，围绕做好治理校外培训工作，许多地方陆续出台相关办法和监管措施，并开展市场整顿行动。前不久，市场监管部门对15家校外培训机构分别予以顶格罚款，共计3650万元。校外培训市场的监管力度，正在不断加大。

近日，教育部成立校外教育培训监管司，这一机构增设体现了对新一代少年儿童的关怀，对于深化校外教育培训改革具有重大意义。校外教育培训监管司的成立，有利于制定专项管理政策、实行过程性监管、综合推进治理措施，有利于将各方监管力量拧成一股绳，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对校外教育培训监管工作的高度重视，传递出解决校外培训机构监管难的决心，为治理校外培训综合施策提供了有效抓手。

校外培训机构开展非学历教育培训是学校教育的补充，对于满足中小学生选择性学习需求、培育发展兴趣特长、拓展综合素质具有积极作用。但如果失范失序，就会加剧学生与家长负担，破坏教育公平，形成“校内减负、校外增负”的现象。从这个意义上讲，无论是增设专门监管机构，深化校外教育培训改革；还是相关部门重拳出击，加大校外培训行业整改力度，都是为了让校外培训回归正轨，从而实现教育生态的良性发展。因而，校外培训机构做好合规转型，是必答题，而非选择题。只有回归到其本身的功能定位，校外培训才能行稳致远。

减轻学生校外培训负担，有赖于培训市场的整顿、监管力度的加强，也需要全面提高学校教学质量、强化学校教育的主阵地作用，更需要继续深入推进教育均衡发展。从课堂教学、作业布置、考试频次等方面着手，向课堂要效率、要质量；鼓励支持学校开展各种课后育人活动，满足学生的多样化需求；改变单一的考试分数评价指标，淡化分数名次，关注学生的全面成长；深化教育改革，探索多元化的人才选拔方式……标本兼治，才能真正把学生的负担减下来。

校外培训问题，解决得好不好，直接关系着群众的教育获得感。以治标降虚火，以治本促育人，相信以校外教育培训监管司成立为契机，在种种治理举措下，教育培训行业定会更加规范有序。

《 人民日报 》（ 2021年06月24日 05 版）

(责编：郝孟佳、温璐)