石景山区全力保障中考期间餐饮安全
2021年06月24日08:46 | 来源：北京青年报
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原标题：石景山区全力保障中考期间餐饮安全
本报讯 今天2021年中考开始，为保障中考期间广大师生饮食安全，石景山区市场监管局多措并举开展中考期间餐饮食品安全保障工作。
石景山区市场监管局成立了中考保障巡视组，执法人员对6个考点食堂进行实地巡查，重点查看就餐环境、加工间环境卫生状况、人员健康状况、食品原料采购来源、食品加工操作流程、餐饮具清洗消毒、食品留样等情况，详细了解考点食堂的用餐人数及食谱安排，并提出了意见建议。
今年的5月和6月，石景山区开展了针对学校及为学校供餐的集体用餐配送单位的市级及区级专项抽检，抽检项目涵盖了蔬菜、猪肉、大米、小麦粉、食用油、豆制品六大类重点项目，确保食品原料安全可靠。（记者 王薇）
(责编：温璐、郝孟佳)
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