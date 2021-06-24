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北京市8.5万初三考生今天开考

198个考点布置完毕完成消杀 考试院提醒如忘带准考证可先行考试

2021年06月24日08:44 | 来源：北京青年报
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原标题：全市8.5万初三考生今天开考

　　今起，本市8.5万初三考生将走进全市198个考点参加2021年初中学业水平考试。27日初二学生开始地理和生物的学考考试。“考点已经准备就绪。”丰台二中小屯校区执行校长严彩莉说。

　　贴考号、摆桌子、检查监控……昨天下午4点半，北京青年报记者走进丰台二中小屯校区考点看到，该考点的考务老师们正在紧张地为考场做准备，下午5点左右，考场布置完毕，并完成消杀。严彩莉介绍，丰台二中小屯校区考点将开设15个考场和3个备用考场，有来自北京教育学院附属实验学校、北京教育学院实验附属实验学校分校、大成中学、中国教科院实验学校和丰台二中小屯校区5所学校的初三考生，共455人。除此之外，27日，该考点还将有388名来自丰台二中小屯校区和中国教科院实验学校的初二考生，参加地理和生物科目学业考试。

　　严彩莉特意提到，今年该考点共有70余名考务老师，这些监考老师不仅来自丰台二中小屯校区，还有来自北京教育学院附属实验学校、北京教育学院实验附属实验学校分校、大成中学、中国教科院实验学校和丰台二中小屯校区等4所学校的监考老师。值得一提的是，此次考试对于监考老师们的要求也有所“升级”，考务老师们不仅要参加考务培训，还要进行现场“答题考试”，获得满分后才能参与监考。

　　在考试防疫方面，严彩莉介绍，学校的所有老师都接种了新冠疫苗，每个考场都摆放了手部消毒液和纸巾，监考老师们全程戴口罩监考，所有考生也全程戴口罩考试。每场考完，考点都会对考场进行消杀，保证下场考试的防疫安全。

　　除防疫要求之外，遇到雨天等特殊情况。该考点也做出了周全的应急预案。如果遇到下雨天，考点校门内会放置雨伞、由专门的负责老师为考生们撑伞，一一将其送进教学楼，并请考生到候考区等待。“我们学校将阶梯教室、玉兰剧场作为候考区，考生进入候考区等候，然后由专门考务老师统一带入考场。”严彩莉说。不仅如此，遇到雨天，该考点还提前让考生进入考点。严彩莉表示：“根据要求，考生第一科可提前半小时入场，当然，下雨天我们6点50分就可提前让考生进来。”遇到炎热天气，考点也会在开考前半小时开启空调，并在开考前关闭，保证给考生们一个比较清凉的环境。严彩莉还提醒，如果考生们有比较怕冷的，可以适当带件薄外套。

　　北京教育考试院中招办有关负责人提醒考生，如果忘带准考证或身份证，时间来得及，考生可向父母打电话求助；如果时间来不及，考生要第一时间联系本校的带队老师，由带队老师负责和考点工作人员确认考生身份，让考生先进场参加本场考试。（记者 武文娟）

(责编：温璐、郝孟佳)

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