人民网北京6月23日电 （记者孙竞）今天，天津大学发布2021年星空版本科生录取通知书。通知书的开合处，有一颗可温感变色的“天津大学星”。色彩变化的刹那，寓意着年轻学子与天大签订了一份“星河之约”。

记者了解到，2017年，为纪念入学４０周年，一批来自７７、７８级的校友萌生了为母校“送星星”的想法。2018年8月，国际天文学联合会小行星命名委员会把编号为８９１７号的小行星永久命名为“天津大学星”。

天津大学招生办公室表示，这份以“8917号·天津大学星”为主题的通知书是天津大学对莘莘学子十年苦读的诚意回应，更是对他们未来梦想的热切期许。

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