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跨校选修更精细 学生才能更惊喜

吕京笏
2021年06月23日09:32 | 来源：中国青年报
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原标题：跨校选修更精细 学生才能更惊喜

　　近日，辽宁省、吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区教育厅联合印发文件，提出加强教育交流合作，推动三省一区高校开门办教育、开放办教育。其中一项重要内容是推进高校学分制改革，完善校际学分认定和转换制度，30万名大学生可跨省跨校修读1000门精品课程。

　　“跨省选修”让人感觉十分新鲜，却并非首次。早在2012年，湘鄂赣三省就签订教育合作协议书，其中也提到进行类似尝试。同市高校间的“跨校选修”更是日益普及。笔者所在的复旦大学，就有很多热爱体育的学生会选修上海体育学院的体育课程。包括北京大学、同济大学在内的很多高校，还允许学生跨校修读第二专业甚至双学位。

　　“好想去上这门课啊，可惜是别人家学校的”，类似的感慨与调侃我们常常听到。“跨校选修”的本意，就是为了弥补这种遗憾。往大了说，这还有利于打破校际壁垒，实现校际优势互补、资源共享，推动高等教育的改革发展，提升整体教育水平。此次四地教育部门提出高校跨省合作，正是为了面向经济社会发展需求，进一步优化学科专业结构，打造具有地域特色的交叉学科，实现优质教学资源共享。

　　然而，一项政策想兑现初衷，不能仅有好的出发点，也要有相对应的着力点，即精细化、人性化的配套管理。很多学校的“跨校选修”存在各种各样的问题，比如可供选择的科目太少，选不到真正想要的课程；学分的认定和转化很麻烦，很可能上了一个学期的课却拿不到学分；学校间距离太远又不开放线上课程；与本校科目考试时间冲突，却没有补考缓考机制；不同学校间的评分尺度不同，成绩换算难且不一致……诸多问题，是不少学生对“跨校选修”的态度由惊喜转为犹豫的直接原因，也检验着学校的服务意识与服务能力。

　　从“跨校选修”到“跨省选修”，这些疑问可能被进一步放大。唯有“精细”才能守住“惊喜”，“跨校选修”的风行离不开管理的跟进。“跨校选修”涉及上课、考试、成绩、学分等方方面面，越是复杂，越要精密细致、环环相扣，如此才能让学生们真正修得便利、修得安心。要多站在学生的立场上，广泛倾听学生的意见与声音，面对学生在修读过程中遇到的问题，要灵活变通，积极解决，注入人性化的智慧与温度。

　　此外，也要打破刻板思维，为跨校、跨省选修探索更丰富多元的样态，比如开放慕课，建立共同的学习平台；采用更加灵活的课程考核与学分认定方式，有的学校还允许学生用“跨校修读”冲抵实践学分、课外学习任务等，这些都可成为推进“跨校选修”的有益尝试。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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