人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>教育

学校课后服务结束时间原则不早于下班后半小时

2021年06月23日09:29 | 来源：北京青年报
小字号
原标题：学校课后服务结束时间原则不早于下班后半小时

　　本报讯（记者 雷嘉）教育部6月22日遴选公布了首批23个义务教育课后服务典型案例单位，同时下发通知要求推动课后服务全覆盖，课后服务结束时间原则上不早于当地普遍的正常下班时间后半小时，严禁以课后服务名义乱收费。

　　教育部表示，开展中小学生课后服务是一项“顺民意、暖人心”的民生工程，是提高教育质量、促进学生全面健康成长的重要途径，是增强教育服务能力、有效减轻家长负担的重要举措。通知对课后服务提出四点要求：

　　一是推动课后服务全覆盖。各地要强化工作部署落实，不断完善政策措施，切实打通学校课后服务“最后一公里”，确保城区义务教育学校全覆盖、有需求的学生全覆盖；

　　二是保证课后服务时间。课后服务结束时间原则上不早于当地普遍的正常下班时间后半小时；学校对有特殊需要的学生，可以提供延时托管服务，切实解决好家长接学生困难问题；

　　三是提高课后服务质量。丰富课后服务内容，指导学生认真完成作业，帮助学习有困难的学生补习辅导，指导学有余力的学生拓展学习空间，开展丰富多彩的文体活动、阅读、兴趣小组以及社团活动，提高课后服务质量水平；

　　四是强化课后服务保障。完善课后服务经费保障机制，通过财政补贴、服务性收费或代收费等方式筹措经费。学校服务性收费和代收费具体政策由各省份制订，严禁以课后服务名义乱收费。建立健全以学校教师为主、校外专业人员或志愿者参与的课后服务师资队伍，完善参与教师和人员补助政策。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

推荐阅读
专访北京市委教育工委副书记李奕
　　编者按：近年来，北京市教育系统聚焦学生的实际获得，全面深化教育综合改革，努力让优质教育资源惠及更多学生，为全国教育改革发展探索了重要经验。近日，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕做客人民网，围绕北京市在减轻学生课业负担、新高考改革等基础教育领域的探索经验，以及如何推进高质量教育体系建设等话题进行了深入解读和分享。…
新高考对高校招生有何影响？招办主任这样说
　　编者按：2021年全国高考将于6月7日起正式拉开大幕。今年，河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等第三批高考综合改革省份，将实行“3+1+2”模式。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部