原标题：学校课后服务结束时间原则不早于下班后半小时

本报讯（记者 雷嘉）教育部6月22日遴选公布了首批23个义务教育课后服务典型案例单位，同时下发通知要求推动课后服务全覆盖，课后服务结束时间原则上不早于当地普遍的正常下班时间后半小时，严禁以课后服务名义乱收费。

教育部表示，开展中小学生课后服务是一项“顺民意、暖人心”的民生工程，是提高教育质量、促进学生全面健康成长的重要途径，是增强教育服务能力、有效减轻家长负担的重要举措。通知对课后服务提出四点要求：

一是推动课后服务全覆盖。各地要强化工作部署落实，不断完善政策措施，切实打通学校课后服务“最后一公里”，确保城区义务教育学校全覆盖、有需求的学生全覆盖；

二是保证课后服务时间。课后服务结束时间原则上不早于当地普遍的正常下班时间后半小时；学校对有特殊需要的学生，可以提供延时托管服务，切实解决好家长接学生困难问题；

三是提高课后服务质量。丰富课后服务内容，指导学生认真完成作业，帮助学习有困难的学生补习辅导，指导学有余力的学生拓展学习空间，开展丰富多彩的文体活动、阅读、兴趣小组以及社团活动，提高课后服务质量水平；

四是强化课后服务保障。完善课后服务经费保障机制，通过财政补贴、服务性收费或代收费等方式筹措经费。学校服务性收费和代收费具体政策由各省份制订，严禁以课后服务名义乱收费。建立健全以学校教师为主、校外专业人员或志愿者参与的课后服务师资队伍，完善参与教师和人员补助政策。

(责编：郝孟佳、熊旭)