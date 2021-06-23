原标题：未来素养教育要进一步加强

本报讯 日前，在第六届高等教育创新年会暨西交利物浦大学15周年教育探索分享活动中，西交利物浦大学执行校长席酉民分享了他对未来高等教育的思考。他认为，未来素养教育要进一步加强，同时还需要探索新的专业精英培养模式、行业精英培养模式，以及适应人工智能和数字智能时代的职业教育培养模式。

席酉民表示，未来当知识获取越来越容易，甚至记忆知识已经不是重要的问题时，人最重要的是在大量的知识和信息的基础上，进行判断、创造。

在他看来，未来的创新经济更多的是需要想象力、内在驱动力、设计的思维和更多的智慧。以创业教育为例，他认为，创业教育并不是创客培养，而是让学生学会在知识经济时代去创造性地做一件事情。

席酉民表示，尽管面临着很大挑战，但数字化、智能化的趋势以及人类相互了解、学习和共享知识的趋势不会改变。所以，他认为未来最重要的是培养拥有世界竞争力的人，最重要的是培养人的品格、素养和心智。

“论知识和能力，我们在某些方面比不过机器人，因为机器人获取知识、掌握知识等方面的能力很强。”席酉民说，在这种背景下，我们要有驾驭机器人的能力，需要想象力和更高的素养，站在机器人的肩膀上去做可以做的事情，“所以素养教育在智能时代不是降低了，而是要进一步加强”。

席酉民表示，在未来的教育中，传统的专业精英教育模式依然会存在，但规模不应那么大。未来更缺的是能够利用人工智能、机器人以及各种平台进行行业整合、制造新行业背景的人，这种人需要行业造诣、跨文化的领导力和企业家精神。现在全世界能够培养这种人的教育模式还没有太成熟，虽然有不少局部探索，但还没有成型的教育模式。（记者 李超 李润文）

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