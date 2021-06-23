原标题：“乐呵呵”幽默书店“静悄悄”地开

店名牌匾黄绿色相间中一个个凹凸不平的大字，好像在说：“您来了，独一无二的幽默在这等着您呢”；进门长廊的哈哈镜，可来一通搞笑自拍；店内循环播放着卓别林的喜剧电影《城市之光》；书架上摆放着的，是侯宝林先生的相声集、方成先生自述等国内外的幽默类文艺作品……6月初起，位于北京朝阳门外吉祥里108号楼的幽默书店开始试营业——隶属于北京发行集团旗下新华文化公司的这家书店，也是国内唯一一家以幽默为主题的书店。

探访

从各种途径精挑细选中外喜剧书

近日，北京青年报记者前去探访幽默书店。进门左手边位置，摆放着中国作者创作的幽默类图书，例如，有中国人民大学原教授劳马创作的《非常采访》；《王小波全集第十卷未竟稿》（这是王小波最诙谐特立的片段）；还有《删论语》《朱熹错了》《中国十大古典幽默滑稽剧》等用当代人视角去审视与解读古代经典文丛里的一些喜剧养分。

书店正中摆放着一个巨大的电视屏幕，正在循环播放着卓别林的喜剧电影《城市之光》经典片段，屏幕前面摆放着各类被重点推荐的新书。“这本《笑的科学》是比较有学术性的书；这本《我思故我笑》，是讲哲学和幽默的书；这本《世界上最坏的猫》，我们还为它搭配了一个黑猫玩具，这样看起来比较吸引人。”书店主理人岂航向北青报记者介绍道，

书店右侧书架上则摆放着契诃夫的短篇小说集，还有作家王文兴创作的《玩具屋九讲》，以及世界讽刺大师阿果里的《居辽同志兴衰记》等。“你瞧，还有这老九先生的集邮漫画，他把邮票和漫画结合在一块，一张邮票是河马，一张邮票则是巨嘴鸟，它们与一个大贪官均张着一个大嘴巴，在相互比较谁的嘴巴最大，这种具有很强的讽刺意味的集邮漫画特别有趣。”岂航如数家珍地介绍道。

书店里，还销售陈孝英先生的《幽默的奥秘》《喜剧美学论纲》《世界喜剧艺术概观》等书籍。岂航透露，这些图书都是一本本精挑细选来的，有大型图书批发机构进货的，也有书城直采的；有二手书仓库选的，还有旧书市场淘的，甚至有私人藏书。“幽默书本就不多，更缺少发现它的眼睛。所以，找到这些书可费劲了！”岂航说道。

缘起

开幽默书店给当下焦虑的人们释放压力

为何想到要开一家以幽默为主题的书店？岂航解释，大概十几年前读钟芳玲女士写的“书店”系列图书，发现世界上有那么多有趣的书店，自己当时的心情就像少女怀春一样按捺不住，想着要是自己也能开一家有趣的书店就好了。直到五六年前，把书店和幽默结合在一起的想法诞生了，“随着人们的工作和生活节奏不断加快，压力越来越大，大众越来越焦虑。为了对抗压力和焦虑，人们开始寻找让自己放松和快乐的方法。”

在岂航看来，德云社、嘻哈包袱铺的相声，“开心麻花”的喜剧，网上的《脱口秀大会》《吐槽大会》《跨界喜剧人》等综艺节目，还有《泰囧》《港囧》等喜剧电影层出不穷，都是这种趋势下的产物。不过，和它们着重于声和形的立体表达不同，图书属于“羞答答的玫瑰静悄悄地开”。“开一家幽默书店，给喧嚣过后的人们介绍一些幽默的书去静静地读，怎么想，这商业模式也不算瞎扯。”岂航说。

两三年前，岂航找到同属“幽默派”的同事。2020年底，在主管领导和上级领导的支持下，幽默书店开始筹备。今年6月8日，幽默书店开始试营业。

运营

举办漫画展、脱口秀演出

出版“幽默文库”

幽默书店的开办吸引了不少读者的注意，很多人在微信里呼朋唤友，前来打卡。幽默书店是主题书店，也是社区书店。曾任中国新闻出版研究院国民阅读研究与促进中心主任的徐升国先生赠给幽默书店的一品牌口号：开心是每个人的刚需。开办幽默书店，就是为了“不断满足人民群众对美好生活的向往”。

对于幽默书店接下来的运营情况，岂航表示，将会举办“独一无二、永不落幕的漫画展”，每月展销一位漫画师（家）的漫画作品，或举办某个主题的漫画展，同时销售原作和复制品。配合漫画展，邀请驻店漫画家，为线下来店的朋友创作肖像漫画，教授减压漫画、亲子漫画技艺等。

岂航还介绍，等时机成熟后，幽默书店还会举办脱口秀、相声等演出；另外也会继续策划合作出版“幽默文库”，及面对各年龄群体的幽默素质培训；举办喜剧电影展映，幽默图书作者的签售会、见面会，幽默主题的各种讲座，笑话节以及幽默图书评选、幽默主题相关研讨会等，围绕“快乐”开展服务，努力为读者送去“笑声”。（记者 张恩杰）

(责编：温璐、熊旭)