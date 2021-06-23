原标题：“高考志愿规划师”培训三天上岗？

6月23日起，全国各地将陆续公布高考成绩，作为迈进大学的最后一“关”，如何填报志愿成了大部分考生要面临的“大考”。不少机构也看中了这个商机，声称利用大数据可提供一对一“精准”填报志愿服务，收费从几千元至数万元不等。然而这种花钱走捷径的方式是否真的靠谱？

现象

花钱享一对一服务 报志愿成了一门生意

刚参加完2021年高考的重庆考生李俞（化名）告诉北京青年报记者，考完试不久就有机构在学校组织了一场志愿填报讲座，同时还建起了一个咨询群。她注意到，目前在群里咨询是不收费的，听讲座后确实了解了很多知识，但由于成绩还未公布，自己还没有咨询过具体的问题。“不过当有人表露出想深入了解的意愿时，那些老师就会让学生或者家长进行私聊。”

李俞明确表示，自己不会花钱通过机构填报高考志愿。身边好朋友的普遍做法也都是自己购买招生考试机构出版的相关报考书籍和爸妈一起研究，或者求助高中老师，“我们都觉得填报这种事情是不可预知的，机构的经验有一定借鉴意义，但是并不能百分之百保证，没必要花数千元交这个智商税。”

除了一对一的志愿填报服务，一些机构还提供价格相对便宜的服务卡。甘肃的杨明（化名）也是2021年的考生，他也听说过收费的高考志愿填报机构，不过，他的代课老师提及最多的是一种填报志愿的卡。

“卡片分别收费200元和500元，根据卡片上的账号可以登录一个模拟的高考志愿填报网站。”杨明介绍，考虑到家里有亲朋能提供填报志愿的相关帮助，他并没有购买任何商业机构的收费服务。

不少考生家长为填报志愿花钱、找专门机构咨询服务的现象越来越常见，推动了相关服务市场的火爆。据天眼查数据显示，我国目前共有1500家企业名称或经营范围含“志愿填报”，近9成的相关企业都成立于5年之内。在2013年前，相关企业年度注册数量仅为个位数。以工商登记为准，2021年前5月新增志愿填报相关企业300多家，同比增长77%。

从事教学工作近30年的高三老师辛迪表示，高分且目标院校明确的考生是少数，大部分人在填报志愿时属于“摸着石头过河”，因此一些机构确实通过迎合部分家长和学生的需求帮助他们提供了一种解决办法。数据是冰冷的，但志愿填报和录取是一个动态的过程，高价咨询是一种没有售后的服务，更像是一锤子买卖。“机构的资质良莠不齐，他们提供一些院校供家长学生挑选，好与坏就是自己的责任了。而随着多地高考改革政策的落地，其以往数据的可参考性其实已大打折扣。”辛迪说。

讲述

8000元熟人价买指导 最后还是报了自选的学校

与李俞和杨明不同，2020年的上海考生小哲花8000元找了一家机构进行高考志愿填报事宜。“孩子上的课外辅导班帮忙牵线，联系到的这家高考志愿填报机构，当时我们走的是熟人价，只收了8000元。”小哲的爸爸牛先生说，由于他们是新上海人，几年前刚落户，因忙于工作也没有提前了解当地高考志愿填报的事情，更摸不透改革后的高考志愿报名规则，只得找了机构付费咨询。

据牛先生回忆，当时为了解情况来来回回跑了好几趟，但小哲到场的时间只有一个下午。小哲说：“规划师先给了我一份问卷，大概一千道选择题，用来评估性格爱好、适合什么专业。最终测试结果显示我适合艺术类的专业。”小哲认为，相比于市面上良莠不齐的咨询机构，他选择的机构还是比较专业的，比如机构会将不同大学各专业历年分数线、排位录入系统，再通过数据分析预测新一年的录取分数线。

该机构帮小哲罗列了一些学校专业，“有冲、稳、保三档院校，其实最后去的一般就是稳的那档，这也就意味着部分学校的志愿排序非常重要了，不过最终还是由自己做决定。”

但是对于专业，小哲认为靠一个问卷来推断适合的专业并不太靠谱，更像是走个过场。专业应该选择热门、容易就业的，最终其选择了金融类的专业。

“用8000元买专业指导，更多的是图个安心。即使报的院校专业不理想，合同里并没提退款的相关事项。”牛先生认为，至少没有报错学校专业，小哲以高出分数线5分的成绩去了金融类专业的第一志愿。

乱象

不需相关经验 培训3天能拿证

北青报记者调查发现，有不少高考志愿填报辅导机构打着一对一的旗号收费不菲，但他们所谓的“资深”老师、“高考志愿规划师”其实很多都是速成的。

北青报记者以报名规划师培训为由向机构进行咨询，两家机构均表示，交纳6980元培训费用即可学习，其中一家机构表示，学习三天两晚就可拿证书，报名条件甚至没有学历、工作经验的要求。但他们均表示，从机构培训以后，并不能直接入职本机构，“我们自己的规划师需要达到比较高的条件，要求30岁以上，有10年工龄，还要报名我们4万元学费的培训课程，两个月培训结束还要经过考核。”其中一家机构工作人员解释称，虽然不能入职该机构，但可以凭借证书去小一点的机构、工作室投简历应聘。

此外，他们还透露了拉“客户”的方式，比如在机构平台上做直播拉流，线下以做咨询的方式组织讲座，“现在很多教育机构也在做志愿填报的项目，所以也可以从教育机构那边拉生源。”

提示

教育部提醒家长关注

本周官方“高考护航”

近日，教育部发布预警称，谨防“高价志愿填报指导”诈骗陷阱。其中提到，每年高考工作中，各省级招生考试机构都会发布高考成绩统计情况和近年来各高校录取分数情况。市面上的机构或个人并不掌握任何特殊的内部信息，夸大宣传是这类网站和人员一贯招揽客户的手段。

有关部门也从未发放过“高考志愿规划师”等职业资格证书。机构中一些所谓“志愿规划师”都是临时招募的社会人员，只经过几天培训就匆匆上岗，还有一部分“志愿填报专家”并没上过大学，按照总部培训过的“台词”给考生和家长辅导。家长购买这些机构的服务不仅花了冤枉钱，更是对孩子前途的不负责任。

教育部郑重提醒广大考生和家长，目前没有任何招生考试机构、高校与社会机构或个人开展高考志愿填报指导的合作，切勿轻信所谓的“天价志愿填报”指导服务。各地教育部门、考试机构和高校将组织开展“加强考生志愿填报指导服务”专项行动，为广大考生提供形式多样的指导服务。

6月22日至28日，教育部“阳光高考”信息平台还将举办“2021年高考网上咨询周”活动，各招生高校将通过文字问答、视频直播两种方式为广大考生提供免费的志愿填报咨询服务。

此外，根据“2021高考护航行动”安排，教育部已协调相关互联网平台联合开展“点亮权威考试招生机构官网标识”专项行动，将对各省级教育招生考试机构和属地高校注册的官方网站、微博、微信公众号、百家号等在互联网上进行统一权威标识，以便于广大考生和家长识别，获取权威的招生政策和服务信息。

同时，各地教育部门正会同相关部门持续开展清理整治，对存在违法违规行为的机构和个人，将予以严厉打击。

北青报记者在采访时了解到，每年高考季各省级招生考试机构及高校会向考生提供近年来各高校在本地录取情况的参考材料，“这些数据都是公开的。此外，教育部门也会对教师进行培训，结合考生实际提供免费的志愿填报指导服务。”辛迪老师表示。(宋霞)

(责编：温璐、熊旭)