原标题：深圳中考正常举行 考生核酸检测全部为阴性

本报讯 6月22日，深圳市政府新闻办召开发布会，通报深圳最新的疫情防控进展和中考保障相关情况。据介绍，6月26日至6月28日上午举行深圳中考，6月28日下午举行初二学业水平考试。

深圳市教育局副局长王水发介绍，所有考生和考务人员在考前进行健康监测，并且在考前7天进行核酸检测，所有考务人员还必须完成疫苗接种。目前，考生和考务人员的检测结果全部为阴性。此外，所有考生和考务人员的家庭同住人员须同步进行考前7天核酸检测。在封闭和封控区域的考生及其同住人员，还须提供考前48小时核酸证明。

各区核酸检测团队将以“送检到校”的方式为考生和考务人员提供核酸采样。同住人员可就近到居住地或工作地附近的定点检测点和医疗场所进行检测。

王水发说，此次中考，深圳已经做好特殊考试场所安排。在深圳市第三人民医院设立隔离考场，供可能出现的确诊病例、核酸检测阳性考生考试。全市统一设置1个备用隔离考点，供全市所有属于密接、次密接、集中隔离、有考前21天境外或国内高风险地区旅居史的考生考试。在封闭或封控区域的区均设立备用隔离考点，供封闭或封控区域内的考生考试。在普通考点内设立备用隔离考场，供考试当天出现发热等症状的考生、持红黄码的考生使用。普通考生继续在原考点考场内进行考试。

备用隔离考点备足备齐卫生专业人员，考场布置原则上1人一间，最多不超过4人一间。考生的转运将由各区组织，专人专车专司机进行闭环接送。

6月22日下午，深圳市政府新闻办召开发布会通报最新的疫情防控进展。据介绍，深圳报告的4例病例均属Delta变异株，与CA868国际航班病例高度同源。截至目前，深圳全市涉及“614”疫情有封闭管理小区2个、封控小区7个，对封闭小区内所有人员，实行封控管理。

此外，东莞新增1例确诊病例为住校学生，为前一日确诊病例的同学。

疫情通报

东莞新增1例确诊病例 为此前确诊病例同学

6月21日，东莞市麻涌镇报告1例新冠肺炎本土确诊病例（轻型），系从集中隔离医学观察的密切接触者排查中发现。

井某，男，20岁，就读于广州新华学院东莞校区（地处麻涌镇），为该校住校学生。6月18日晚，井某被甄别为东莞市通报确诊病例李某某的密切接触者，遂对其实施管控措施。6月21日，井某核酸采样结果呈阳性，即被转运至定点收治医院隔离治疗，经专家会诊，判定为新冠肺炎确诊病例（轻型），病情稳定。

目前，该病例流行病学调查、密切接触者追踪管理等工作正有序推进，相关居住场所和活动场所均已进行终末消毒。(记者 张夕)

(责编：温璐、熊旭)