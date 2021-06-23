本报记者 徐驭尧

高群斌（右）在教学生画画。

本报记者 徐驭尧摄

核心阅读

开办美术兴趣班、培养出日喀则第一批通过艺考的学生，在西藏自治区日喀则市上海实验学校，教师高群斌的美术课如同一滴水彩，为校园增添了新的颜色。如今，越来越多的学生爱上美术，高群斌希望能为大山里的孩子们打开美育之窗，让艺术的光照进他们的生活。

傍晚，高原的阳光透过窗子洒进楼道拐角的一间教室，照在雕塑和满墙的画作上。一群学生正拿着画笔临摹作品，笔尖与纸张接触发出沙沙声。

这里是西藏自治区日喀则市上海实验学校的艺术教室，每天中午和晚上的课余时间，来自上海的援藏教师高群斌都在这里教学生画画。

“今年有几个学生已经通过了艺考，即将进入大学，这是学校此前没有过的。”高群斌希望让“艺术的光照进来，绘就属于这些高原孩子的彩色人生。”

“功不唐捐，对他们如此，对我也如此”

“画画干啥，能当饭吃吗？”刚开设美术兴趣班时，高群斌经常被问到这样的问题。在日喀则市上海实验学校，此前从没有人通过艺考考上大学，家长们大多也不知道美育的重要性。

“对这里的很多人来说，美育是新事物。”高群斌决定从日常的美术课入手，寻找对美术有兴趣的孩子。

一次，高群斌发现了一份有趣的作业——青山绿水，牛羊成群，许多花朵点缀其间，丰富的色彩让他眼前一亮。画这幅画的学生名叫白玛琼达。他的家在日喀则市亚东县，那里海拔低、植被生长条件好，有着日喀则少见的绿水青山与各类雪山景观。从小成长在这样的环境中，白玛琼达对色彩很敏感，在色彩运用方面很有优势。

“你想学美术吗？”高群斌心中一动，“以后能通过画画考大学，也能像我一样当美术老师。”听了高群斌的话，白玛琼达很心动，和家人商量后，他便成了高群斌在日喀则教的第一批美术生之一。

为了不影响文化课，高群斌总是利用中午、晚上和周末教学。他专门找学校要了一间活动室，用作教学场所。开始时，有些学生不适应，觉得美术就是画着玩儿。有一个学生最初并不努力，“他一开始就不专心、不踏实，我好几次都想让他退出兴趣班。”高群斌回忆，为了让学生们端正态度，他给大家讲述自己年轻时艺考求学的艰苦经历。故事讲得多了，孩子们也渐渐意识到如今的学习条件来之不易，逐渐认真起来。

师生们每天一有时间就在活动室里钻研，沉下心来学习，学生们提高得很快。首批班上的3名学生都在当年的考试中取得了不错的成绩。“我教的第一批学生成了日喀则第一批通过艺考的学生。功不唐捐，对他们如此，对我也如此。”高群斌感慨。

“播下艺术的种子，影响更多的人”

一滴水彩在水里缓缓化开，把一杯水晕染出色彩。高群斌的美术课就像这滴水彩，为校园增添了新的颜色。

有了第一批学生成功的先例，高群斌和家长聊起让孩子学习艺术时也多了几分底气。现在，高群斌给高中部学生开办的美术班已有20多个学生，他们都在高群斌的影响下想多学习一些艺术知识。

初中部的美术班学生更多。“这几十个孩子既为未来进一步学习艺术做准备，也播下艺术的种子，影响更多的人。”高群斌说。

上课前，高群斌都会提前来到教室，为学生准备画笔、夹好画纸，并把椅子一一摆正。时间一到，学生们跑进来，快速找到自己的座位，听完讲解后拿起纸笔，对着墙上的画作仔细练习。高群斌则不时指导，有时还手把手教他们运笔技巧。

如今，越来越多的学生愿意参与进来，“说明这门课的影响力正不断扩大。”高群斌说。

“我们的付出常能十倍、百倍收获回报”

两次援藏，高群斌不但在影响学生，也在被学生改变着。在这里，他收获了许多此前未曾感受过的乐趣。

美术班里有过一个叫达娃的学生。第一节课上，达娃用油画棒把自己的指甲涂成了彩色，但只在8开的纸上画了几栋很小的房子，留下大片空白。当高群斌走近时，她则把头埋得更深，紧紧捂着画纸一言不发。高群斌悄悄看了看她的画，不由一愣：房子画得不错，就是画得太少太小了。

原来，达娃来自牧民家庭，课余时她常在山上放牧，在蓝天下眺望自己的家。她想画出自己看到的景象，却不知如何下笔。

让更多像达娃一样的孩子能自如表达内心的想法，用画笔描绘自己看到的世界——这是高群斌的决心，也促使他用更包容、更开阔的心态看待学生的画作。这些年，他教授了很多孩子画画，也在不断调整自己的教学方法——绘画不仅仅是一种技艺，更是与人交流的方式，他在适应更多不同水平、不同特点的学生。

有付出就会有回报。活动室的桌子上至今摆放着一本有些旧了的美术教材，几年来数十个学生翻阅过不知多少次。这本教材的购买者是白玛琼达。进入兴趣班后，白玛琼达非常刻苦，他用自己攒的生活费买了一本教材，给一起学美术的同学翻阅，这本书就成了美术活动室的“公共财产”。

有一个场景至今令高群斌印象深刻。一天晚上，高群斌布置了作业后便有事离开。不久，学校停电了，他打着手电回到活动室，本以为学生肯定都离开了，没想到，一开门，孩子们正打着手电继续练习。

拿起手机，高群斌拍下了学生们“挑灯夜战”的场景。他想，自己努力带来一束艺术的光，希望照亮学生的生活；而这些孩子又何尝不是照亮他的一道道光呢？

“在这里，我们的付出常能十倍、百倍收获回报。学生反应热烈，让我的工作有着空前的成就感。”高群斌感慨。

年过半百、两次援藏，高群斌的目标是“尽可能让每名学生都体验到日喀则金子般的色彩，为大山里的孩子打开美育之窗”。虽然身体大不如前，但是每次备课和收集整理学生们的画作，都让高群斌获得感十足。

“28个援藏老师开设52个社团，尽可能覆盖更多孩子，让每个学生都能找到适合自己的课外班，这是我们一直以来的目标。”日喀则市上海实验学校校长张必胜说：“美术教育是我们学校开展德育美育的缩影。从课堂到课外班，兴趣爱好的培养既要深化课堂内容，也要做好有梯度的课外拓展，这样才能让孩子们成长得更好。”

《 人民日报 》（ 2021年06月23日 12 版）

(责编：白宇、赵欣悦)