原标题：乡村教师信息化素养提升的“阆中实践”

四川省阆中市福星中心学校录播教室语文课《威尼斯小艇》课堂。 学校供图

缩小城乡间存在的教育发展差距，特别是教师队伍之间存在的差距，当前形势下，教育信息化是一条可选择的较佳途径。像许多地区一样，2019年退出国家级贫困县行列的四川省阆中市也选择了这条路。

经济欠发达地区如何因地制宜提升教师信息化素养？记者近日进行了深入采访。

从教学者到教育者

“没有技术人员指导，老师能力又不足，课堂多是简单放PPT。”“城里和农村教学不一样，不知道怎么把城里好的信息化课程用在农村。”……

听着校长的诉说，记者了解到，信息化设备在阆中乡村学校曾经成了“有装备无应用”的摆设。实际上，从2017年起，阆中用3年时间，基本建成“三通两平台”，总投入1.2亿元的信息化设备已经到位，但这笔宝贵的教育资源难以见到明显的产出效益。

怎么办？阆中的选择是，先从教育观念现代化上下手。

“我们期待老师成为教育者，现在的教师普遍是教学者，重视教知识与技能；教育者可以理解为赋能者，关注如何全方位地赋能学生发展，培养学生的探究能力。”阆中市教科体局党委书记、局长缪官介绍说，阆中以结对共建和互联共研作为突破口，通过名师带动，影响教师教育理念改变，提升信息技术与教师发展的融合度。

“信息化的介入，彻底改变了老师教学理念和教研组织形式。”阆中师范附属实验小学校长席筠梅介绍，学校每周安排3天，和成都市棕北小学连线，进行线上教研。

“老师在线看名师上课，哪个环节用信息化、用什么教学资源，一个环节一个环节研究。”学校教导处主任孙艳说，这种直观的教学复盘，教师的收获是最大的，成长是最快的。线上教研结束，教师马上能“活学活用”，而且很多教师能像名师一样去思考教学目标、设计课堂教学。

目前，阆中作为县级市，教师在四川省各类信息化教学比赛中表现突出。仅2020年，教师获省一等奖12个，二等奖16个，获得南充市表彰上百项，教师信息化素养提升不断加速，逐步缩小了与城市名校差距。

从单一使用到灵活巧用

创客课程、三维设计、人工智能课程、机器人课程……曾经，这些五花八门的“信息化课程”怎么开好，让很多县城学校校长和教师头疼。

“现在很多老师用设备能力没问题。”在阆中城东小学校长苟文飞看来，很多课程看似热闹，但如何把技术与学生创新创造能力培养结合起来，任课教师无从下手。

比如，学校的三维设计课，多是在培养孩子软件使用能力，针对这个问题，苟文飞告诉记者，市里组织了专家入校指导，提出的项目式教学，给学校课程建设指明了方向。

阆中在推进教育信息化建设中，围绕“两课”，即课程设计、课堂改革，开展教学创新实践，并重点推动教师信息化教学能力提升。

“现在的课以问题为导向，综合各学科知识，学生随时有大胆想法，我需要快速实现三维建模，还要解决学生遇到的各种问题。”阆中市城东小学副校长郑元强说，现在他一点也不敢放松软件使用的学习，同时课前要准备好各种教学资源，比如微课、视频等等。

阆中通过“引入国家资源、共享合作资源、开发特色资源”的渠道，建立了丰富的资源体系，阆中市教科体局基教股股长母松介绍。

目前，利用信息化手段开展项目式教学，在阆中市各级学校中积极推广，教师信息化设备使用技能、资源搜寻、信息处理、信息运用等能力得到明显提升。

从一个人发展到一群人成长

在距离县城38公里的阆中福星中心学校，有一间干净明亮的录播教室。校长蒲春雷对记者说，教师录课后，通过网络，可以得到名校名师点对点的课堂教学深入指导，所以学校教师录课很积极。

“我们是偏远乡村校，一直面临优质资源短缺、骨干教师流动多、校本研修难的实际问题。”蒲春雷已经在乡村学校教学30年，近两年来，坚持每周1次课程录播……

蒲春雷压根没想到，自己的坚持，让这所乡村校年轻教师流失少了，更让他惊喜的是，如今，教师们已经能自觉运用信息化手段组织教学了。

其实，这种变化不仅发生在福星中心学校，也发生在阆中各地各级学校。

基于近两年学校信息化设备基本到位的实际，阆中按照“入校训—线上训—测试训—市级训”四个阶段，进行教师信息技术应用能力培训，确保了校校有专家、人人皆参与。

如何将普通教师纳入常态化信息化教学专业提升体系？阆中2019年又重点开展了信息能力提升种子教师培训，促进种子教师所在校教师坚持应用多媒体设备，并源源不断地带动其他教师主动提升信息化素养，实现学校教师集体成长。

“为了让区域内更多老师信息化素养得到高质量提升，我们同时实施了联盟强校工程。”阆中市电化教育馆馆长姚琴介绍说，2019年以来，以市保宁中学、福星中心校为代表的一部分学校分别与成都七中、南充市第五中学等多所名校结成了一对一的线上线下发展共同体，形成名校带动、资源共享、区域互动的网格局。

缪官表示，未来阆中市将根据各个学校现有条件及差异，构建以“基于课堂、应用驱动”为核心任务的教师信息化素养发展机制，以成果打造到辐射推广的实施路径，形成常态持续的教师应用能力提升新样态。（黄璐璐）

(责编：温璐、秦华)