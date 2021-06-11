陈禹潜

原标题：花几万元咨询填志愿 能换来更好的人生吗

高考结束了，考生们将迎来对未来关系重大的志愿填报。据媒体报道，随着多地高考改革落地，志愿填报变得更加复杂，相关服务市场也因此更趋火爆，市面上出现众多以 “专业生涯规划”“人工智能大数据服务”“一对一辅导”为噱头的高考志愿填报服务，价格数千到数万元不等，最高者甚至可达10万元。

高考志愿填报是生涯规划服务的一种，其应运而“热”，是因为市场需求巨大。大学对相当一部分家长来说是“人生盲区”，他们担心因为报考志愿的失误而毁了孩子一生。家长被相关机构“三分靠考，七分靠报”的焦虑营销所击中实在不足为奇。

在心忧孩子前程的家长们热捧之下，这一市场迅速扩张。若这些志愿填报机构能为站在人生门槛上的年轻人指点迷津，提一些金玉良言，未尝不是一件好事。但事实上该行业服务水平参差不齐，所谓专家更是泥沙俱下，培训师履历造假、数据分析名不符实、与民办大学合作坑害考生等“神操作”层出不穷。家长的资金投入“打了水漂”不说，还有可能影响孩子的前途。

因此，高考志愿填报服务，乃至整个生涯规划行业的规范整饬刻不容缓。高考志愿填报是学生生涯规划的重要环节，只有能力、水平都过硬的规划师才能提供有益指导。正规的学科教师都需要资格证书，志愿填报规划师在国家层面却并没有统一标准，这一职业对考生人生产生的影响可能丝毫不弱于教师。相关部门应该尽快确立监管体系，对那些夸大宣传、乱收费的机构应加强监管和查处，保障广大考生的利益。

从根本上说，高考志愿填报和生涯规划机构都只是给考生“打辅助”的，真正的决定还需要自己做。事实上，正规的生涯规划机构也只是在考生确立自己人生理想抱负的前提下，帮助做出更优的决策。相较于权衡城市、学校、专业好坏对人生发展的利弊，对自己人生的思考是需要更早开始的一件事情。

如何填报志愿，也是一场另类的考试。在志愿填报上，考生首先要搞清楚自己究竟对什么专业感兴趣，再搜索、甄别互联网上的信息，最后再反复思考做出决定，即使不能完全自己做主，也应该积极参与进去，为自己的人生谋划。

没有参与感的人生不值得一过，学生和家长在仔细甄别生涯规划机构之前，不妨先擦亮眼睛看看未来的路，毕竟即使是一单10万元的高考志愿填报，也没法帮你规划人生“志愿”。让孩子学习如何面对选择进行复杂决策，同样是人生的宝贵经历。

(责编：郝孟佳、温璐)