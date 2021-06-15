原标题：在服务国家发展中贡献青春力量

【案例】

在清华大学，有这样一群学生，他们的就业选择和国家发展紧紧相连。今年即将毕业的他们，将从清华出发，到全国各地去奉献青春，在服务国家发展中成就人生新高度。

本科期间，清华大学工程物理系学生孙启明两次观看了学校的原创话剧《马兰花开》，感动之余，他萌生了通过专业所学投身核工业建设的初心。博士期间，他和同学们一起去梁家河社会实践，深刻地体会到“青年兴则国家兴，青年强则国家强”的含义，坚定了去核工业一线工作的信念。去年，孙启明到202厂实地参观，在了解到公司承担了很多重大科研项目的时候，他更很想参与到这些工作中。所以，孙启明毕业后毅然选择去中核北方核燃料元件有限公司（202厂）工作。“希望能够将个人的成长与国家的发展、社会的需要结合起来，为新时代核工业的蓬勃发展贡献青春力量！”孙启明说。

研究能源化学和储存技术的张学强，是清华大学化工系应届博士毕业生。在读博期间，张学强便以第一作者在国内外高水平期刊上发表了6篇ESI高被引论文，也曾获得清华大学研究生特等奖学金等奖励。他深知，为实现国家“碳中和”战略目标，大力发展太阳能、风能等清洁、可再生能源必不可少，而能源存储是可再生能源大规模利用的关键支撑技术，这些技术应牢牢掌握在中国自己手里。所以毕业后，他将去北京理工大学任教，继续从事能源存储的研究，为国家碳中和事业作出自己的一份贡献。

材料学院应届硕士毕业生蔡晓明毕业后则将赴四川省选调。他亲眼见证了自己的家乡在精准扶贫和全面建成小康社会的政策支持下，发生了天翻地覆的变化，老乡的日子越来越好。作为美好时代的见证者和受益者，蔡晓明希望能加入其中，成为美好生活的建设者。“在学期间，作为班级生活委员，致力于服务全班同学，在帮助他人的过程中，我获得了幸福感和满足感；毕业以后，我要到更大更广阔的平台，服务更多的人，实现自己的人生价值。”蔡晓明信心满满地说。（记者 杨飒）

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