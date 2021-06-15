原标题：广州研判疫情后推迟中考

本报广州6月14日电 距离广州中考不到1周时间，6月13日傍晚，一些初三学生的班级群里开始弹出班主任的“重要通知”——广州市中考推迟到7月进行，具体时间待定！

这个消息在6月14日下午举行的广州市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上得到证实。广州市教育局副局长谷忠鹏宣布了推迟中考的确切消息：经过慎重研究和疾控专家等各方的评估论证，2021年广州中考延期到7月进行。具体考试时间，将根据疫情形势综合研判，尽早确定并提前通知。

按原定计划，广州中考将在6月20至22日举行。

2021年，广州市有491所初中学校的学生报名参加中考，共有考生90544人，各类考务人员约1.25万人，计划编排考点156个。

“无论是涉及的学校数、考点数还是考生数、考务人员数，都远超刚刚过去的高考。”谷忠鹏透露，今年广州中考考生超过9万人，其中走读生居多，占比约63%，涉及初中学校491所。他解释，156个考点需对应491所初中学校，相当于平均每个考点将安排3-4所初中学校的学生参加考试，不同学校之间的学生难免集聚和交叉。

6月13日晚，广州市各区陆续发出通知，要求各学校严格做好疫情防控工作。消息一出，很多初三学生的家长一时接受不了。一位初三班主任在家长群里表示：请家长协助做好学生思想工作，重新调整好状态，迎接迟来的中考！中山大学心理学系教授、广州市教育研究院考前指导小组心理学督导专家穆岩也给考生支招：“不论外部环境到底发生什么样的变化，作为考生，内心应该做的事情是没有变的，尽可能把自己的所学发挥、运用出来，尽自己最大的努力。”

2021年是广州中考改革年，考试科目、录取批次、名额分配（指标到校）、自主招生等方面均发生变化。“请广大中考考生和家长放心，推迟中考将不会影响今年高中阶段学校的招生录取工作，也不会影响下学期的正常开学。”谷忠鹏表示，希望广大考生和家长保持平常心，坦然面对学习和生活中发生的一切，留下共同与疫情奋战的难得回忆。（记者 林洁）

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