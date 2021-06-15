原标题：全国各地师生“云端”庆端午

本报北京6月14日电 从门梁上悬挂着的艾草，到孩童手上的五色丝线；从江上跃跃欲试的龙舟，到家家户户飘香的粽子……每逢端午佳节，全国各地都以不同的方式庆贺传统佳节。6月14日，由教育部体育卫生与艺术教育司主办、中国青年报社承办的“第四届《传承的力量》学校体育艺术教育弘扬中华优秀传统文化成果展示活动”2021年端午节特别节目播出，来自全国各地大中小学校的师生相聚“云端”。

特别节目上，全国各地大中小学校师生齐发力，纷纷将学校的经典传承项目搬上舞台：

河南洛阳高新区第二实验学校带来洛阳非物质文化遗产河洛大鼓，洛阳城的故事就在同学们的说词和唱词中娓娓道来；作为历史悠久的武术传统校，中国人民大学附属小学亮甲店分校带来学校特色运动项目——武术展示，武术少年在一静一动之间展示中华民族传承千年的武术精神；来自山东临沂八中的同学则带来了学校编创的雷霆十震锦玉带健身操，展示中华传统古武精神；2020年5月，江苏张家港市港口学校成立少儿京剧社团，今天的特别节目中，同学们带来原创改编京剧作品；宁夏回族自治区吴忠市同心县丁塘镇中学的同学们带来剪纸展示，用手中的剪纸表达共度佳节的喜悦；江苏苏州市沧浪中学的“小浪花”们带来《大梦想家》活力课间操，在这座运河文化底蕴深厚的学校，传统文化被融入到学生学习生活的方方面面，师生在寓教于乐的过程中，传承中华优秀传统文化……

特别节目中，成立于2005年的中山大学龙舟队泛舟珠江。

赛龙舟是端午节重要的民俗活动之一，也是我国传统体育文化项目。2008年，中山大学便将龙舟课设置为学生公共体育课的项目之一。从2015年开始，学校每年举办一次院系龙舟赛，参赛队伍从最初的十几支，到2019年的70多支。越来越多的青年加入这一传统文化的传承与创新中，并沿袭着前人留下的顽强拼搏、团结合作的“龙舟精神”。

特别节目中，来自江苏省张家港市东渡实验学校的同学们带来国学经典诵读《四季诗韵》，在经典中学习知识、领悟真理。该校副校长钱怡介绍，学校开展经典诵读活动，希望帮助中小学生加深对民族精神和优秀传统文化的理解，让师生在诵读中重温国学经典，热爱中华文化，弘扬中华文明。（见习记者 程思）

(责编：温璐、熊旭)