原标题：如何保障职业教育与普通教育同等重要

6月10日上午，十三届全国人大常委会第二十九次会议对职业教育法修订草案（以下简称“草案”）进行分组审议。这是现行职业教育法于1996年9月1日起实施以来首次“大修”。草案规定职业教育与普通教育是不同教育类型，具有同等重要地位；职业教育以促进就业为导向，坚持产教融合、校企合作等。

“据有关部门初步测算，到2025年，我国制造业10大重点领域人才需求缺口接近3000万人，服务业的缺口更大，仅家政、养老等领域至少需要4000万人，而去年中职、高职相关专业毕业生只有100万人左右，职业技术人才的缺口很大。由此可见，职业教育与普通教育的失衡，将直接导致我国劳动力结构失衡，在一定程度上影响现代制造业和服务业的高质量发展。”李钺锋委员建议，草案中应进一步明确职业教育与普通教育统筹发展原则，推动职业教育与普通教育协调发展，更好服务现代经济体系建设。

庞丽娟委员建议，职业教育管理体制是职教改革中最根本、最关键的问题，建议在国务院层面组建一个职业教育工作部际联席会议或领导小组，切实统筹规划、协调我国的职业教育。

杜玉波委员认为，职业本科教育不是高职专科的加长版，也不是普通本科的翻版。草案对职业教育的设置条件、办学要求等没有具体规定，建议草案增加这方面内容，确保职业本科教育的办学类型不变、培养模式不变、办学特色不变。

“中等职业教育在职业教育体系中的定位，应该是职业教育的基础教育，它的主要任务是为上一级的职业教育输送后备力量，中职、技校学段要升学和就业两条腿走路，而且以升学为主；专科、高职学段也要升学和就业两条腿走路，应以就业为主；本科学段以就业为主。在立法中需要考虑给予职业教育发展更广泛的空间。”杜玉波表示。

李钺锋委员在调研中了解到，目前，经费不足是影响我国职业教育改革发展的主要瓶颈。去年，全国教育经费总投入53013亿元。其中，中等职业技术学校投入2871亿元，只占普通高中的一半；高职专科院校投入2758亿元，仅占普通高等教育的19.70%。我国职业教育总体投入不仅在同级教育中占比少，且投入力度与办学规模严重不匹配。建议草案进一步细化对职业教育经费投入的规定，为职业教育发展提供有力的物质保障。

张伯军委员也建议，在财政保障方面建立年递增机制，使其逐渐达到同层次普教标准或者是高于普教标准。

草案规定职业教育投入以地方为主，但在吕薇委员看来，一些发展落后地区的财政能力有限，应该增加中央财政在这方面的转移支付，建议在“职业教育的保障”一章中增加“国家设置职业教育专项资金或者职业教育转移支付专项”的规定。

为保障职业教育经费专款专用，洛桑江村委员建议，在草案规定的职业教育保障中，增加“省、自治区、直辖市人民政府应当制定本地区职业学校生均财政投入的基本标准，生均经费基本标准，并建立动态调整机制，职业教育经费应当加强审计监督，保障专款专用，职业学校应纳入教育教学督导范围”等内容。

分组审议中，多名全国人大常委会委员提出，一直以来，职业教育的发展给人“上热下冷”的感觉，政府很重视，但是社会认同感不足。

全国人大华侨委员会委员叶双瑜认为，影响职业教育发展，特别是考生和家长报考职业学校积极性的一个关键问题，是职业教育学历证书的价值认定、含金量和其他教育的证书有明显差别，职业教育的学历证书往往不被重视，甚至被低看一等。他认为，这不仅需要转变观念，更应该有立法保障，建议草案增加规定，“将职业教育学业证书等级与普通教育学业证书等级挂钩，同等级证书在升学招考、专业职称评定、公务员考录以及其他就业方面享有同等的待遇”。

庞丽娟委员认为，草案应该明确规定，接受完高等职业教育的，同样有资格考研、考公务员，可以晋升职称等。在修法中应明确规定，不得设置制度门槛，以激发激励广大家长、孩子参与职业教育的积极性和热情。

杜玉波委员建议，让用人单位办职业教育，把用人和办学统筹衔接起来，能够有效引导家长和孩子选择职业教育，缓解社会对教育的焦虑，进一步研究职业教育办学体制问题，解决好职业教育与职业和就业脱节、办学单位与用人单位脱节的问题，按照“政府主导、行业指导、产教融合、教用衔接，让用人者办校、办校者用人”的思路，进行职教改革。(记者 王亦君)

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