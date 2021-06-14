记者孙竞

编者按：2021年全国高考正式拉开帷幕，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？学校的奖助学金政策都有哪些？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

法学专业是中国政法大学的特色专业。2021年，法学（涉外法治人才培养实验班）专业招生计划60人，实施本硕贯通培养。法学（北京外国语大学联合培养涉外法治人才）专业招生计划15人，本专业集中了中国政法大学和北京外国语大学的优质资源，两校强强联合，展开紧密合作。

中国政法大学是一所以法学学科为特色和优势，兼有政治学、经济学、管理学、文学、历史学、哲学、教育学、理学、工学等学科的多科性大学，“2011计划”和“111计划”（高校学科创新引智计划）重点建设高校，国家“双一流”建设高校，直属于国家教育部。

人民网：中国政法大学的优势学科和特色专业有哪些？

中国政法大学：中国政法大学是一所以法学学科为特色和优势，兼有政治学、经济学、管理学、文学、历史学、哲学、教育学、理学、工学等学科。2019年，学校法学、政治学与行政学、社会学、思想政治教育、新闻学和行政管理专业获评国家级一流本科专业建设点，2020年，哲学、经济学、国际政治、英语、国际商务、公共事业管理等6个专业入选“国家级一流本科专业建设点”，这是学校深入落实《中国政法大学建设一流本科行动方案（2025）》的部署要求，科学谋划专业建设思路，合理制定专业发展战略的成果结晶。学校现有26个本科专业中，截至目前，已有12个专业入选“国家级一流本科专业建设点”。

人民网：2021年，中国政法大学本科人才培养与招生政策有什么新变化吗？

中国政法大学：一、涉外法治人才培养的新举措。目前，国家正在统筹推进国内法治和涉外法治，对外积极参与并引领全球治理，建设以国际法为基础的国际秩序，亟需培养一批胸怀祖国、放眼世界、素质过硬的涉外法治人才队伍。为此，学校今年开设了法学（涉外法治人才培养实验班）和与北京外国语大学联合培养涉外法治人才的法学班。

法学（涉外法治人才培养实验班）专业招生计划60人，实施本硕贯通培养，本科学习阶段综合考核排名前30名的学生，将获得我校免试攻读研究生推荐资格，通过我校推免生接收选拔后，攻读我校国际法学（涉外法治方向）学术型硕士研究生。

法学（北京外国语大学联合培养涉外法治人才）专业招生计划15人。本专业集中了中国政法大学和北京外国语大学的优质资源，两校强强联合，展开紧密合作。学生第二学年集中到北京外国语大学学习。符合两校学位授予标准的，授予联合学士学位。经考核合格的，将获得我校免试攻读研究生推荐资格，通过我校推免生接收选拔后，攻读我校国际法学（涉外法治方向）学术型硕士研究生，学制两年。这个联合培养项目的实施将为涉外法治工作战略布局提供有力人才支撑。

二、部分专业试点实施本硕贯通培养。法学（涉外法治人才培养实验班）、哲学（拔尖创新人才培养实验班）、英语（法律英语实验班）、翻译（法律翻译实验班）以及信息管理与信息系统（法治信息管理实验班）等专业都将实施本硕贯通培养。

三、转专业与直博：人才培养制度的新调整。自2021年起，学校调整转专业制度，法学专业接受转入。从2021年起，具备中国政法大学免试攻读硕士学位研究生资格的优秀应届本科毕业生，通过学校考核后可直接攻读博士学位研究生。

人民网：中国政法大学是全国法学教育的最高学府，引领着国家法学人才培养模式的创新。目前学校的法学人才培养有哪些模式？

中国政法大学：法学专业是学校的特色专业。学校根据各学院的师资规模、学生规模，将法学专业的学生随机分配至民商经济法学院、国际法学院和刑事司法学院学习，适用同一培养方案。法学专业学生报考研究生时，不受所在学院的限制，可根据自己的兴趣爱好选择不同的研究方向进一步深造。多年来，学校法学专业深化“一个专业，多个培养方案”的建设理念，注重个性化培养、强调因材施教，拓展人才培养的维度，完善人才培养的体系；法学以外专业力争“入主流，创特色”，结合社会发展需求，对接学科建设前沿，依托学校法学的优势，彰显人才培养的特色。

除了普通法学之外，还有其他几种法学专业的培养模式，是“一个专业、多种培养方案”特色培养。

【法学（法学人才培养模式改革实验班）培养模式】

【法学（涉外法治人才培养实验班）培养模式】

【法学（北京外国语大学联合培养涉外法治人才）】

【法学（虚拟建制实验班）培养模式】

人民网：中国政法大学的本科实践教学曾获得国家级教学成果一等奖，学校的“同步实践教学”模式是怎样的？

中国政法大学：“同步实践教学”模式以学校和法律实务部门的深度“协同融合”为基础，以司法实践前沿的动态“即时同步”为平台，实现法学人才培养中优质教育资源的即时共享、培养职责的共同承担，实现培养过程中的全程“学训一体”，落实培养卓越法律人才的基本目标。我校同步实践教学平台包括墙幕式多功能视频教室，审判、检察、公益法律援助、鉴定案例卷宗副本阅览室，优课程-法大教学资源云平台，模拟法庭（模拟仲裁庭）等。该模式有效培养和提高了学生提炼和总结法律事实能力、证据搜集与审查判断能力、法律推理和法律适用能力、法庭辩论能力与技巧。上述庭审直播及卷宗阅览等在全国法学教育中属于首创，且在不断充实完善中。

近几年来学校升级“同步实践教学”模式，建设全流程模拟司法机构，设立学生模拟公安局、模拟人民检察院、模拟人民法院、模拟互联网法院和模拟律师事务所；同时开设相应的司法实务全流程模拟课程组，使学生在校期间全程演练、全程参与、全程体验所有诉讼环节，以实现法治人才培养、法学同步实践教学由点向线、由线向面的量与质内涵式提升，全面助力符合新时代需求的卓越法律人才培养。

人民网：中国政法大学本科毕业生的就业、深造情况是怎样的？

中国政法大学：学校近年毕业生就业率均超过95%；毕业生积极响应国家号召，选择到西部和基层单位就业。毕业生就业地域、结构分布更趋合理；毕业生到高层次党政机关就业比例较高，到一流律所就业工作人数多，境内外深造院校层次高，并呈现多元化趋势，特色突出，就业质量进一步提升。

人民网：今年有更多的省份实行新高考模式，在新高考模式下，考生在填报志愿时应该注意些什么？

中国政法大学：每个学生的志向、兴趣是志愿填报最重要的决定因素。希望同学们认真研究高校招生政策，头脑清晰的遴选学校与专业。做到在充分了解平行志愿投档规则前提下的科学报考、充分做好学业职业规划和学习能力的理性报考、充分考量个人兴趣志愿自主报考。

(责编：温璐、秦华)