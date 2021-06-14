原标题：2021年高考近日落下帷幕 对“后高考经济”保持理性

2021年高考近日落下帷幕，这也意味着“高考经济”进入下半场。可以想象，庞大的应届生消费群体、长达近3个月的超长暑假，将给电子产品、旅游、餐饮、驾校培训等行业带来一波消费高峰。

“后高考经济”并非全是商家炒作，确实有着旺盛的市场需求。经过了紧张的高考备考，考生们有着放松心情的需求，家长们也希望孩子们好好休息，会尽量满足孩子们的正当需求。而且，高三毕业生大多已成年，家长会相对更放心让孩子自己做主去买点东西、做点事情。

商家自然不会放过这样的好商机。往年高考之后，各大旅游网站就会推出持准考证可参与团购的旅游套餐，抢滩“高三毕业生”这一消费群体。各大驾校也会推出针对高三毕业生的学车套餐，开辟“学车绿色通道”，保证高三毕业生随到随学等，尽可能多吸引学员。

尽管如此，“后高考经济”消费也应保持理性。高三毕业生刚刚成年，社会经验不足，需要防范无良商家的欺诈。比如，面对有关消费需求，一些商家浑水摸鱼，进行虚假宣传；有一些消费不是很必要，或存在安全风险，比如整容整形，有的整形机构甚至根本就没有相应资质。

因此，家长们此时还要帮助孩子甄别真假，引导他们理性消费，不能盲目消费，避免奢侈浪费，还要注意安全事宜。学校仍要跟进加强教育引导，提醒学生理性消费。监管部门也应加强“后高考经济”市场监管，规范市场秩序，保护消费者权益。总之，“后高考经济”背后隐藏着教育问题，特别是消费观、价值观的教育引导问题。一言以蔽之，玩乐需有度，消费需理性。（王晓阳）

(责编：温璐、任一林)