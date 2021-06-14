原标题：如何面向孩子写作军旅文学

《蓝海金钢》 陆颖墨 著 人民教育出版社

军旅文学是以战场和军营生活为主要反映对象的文学书写，是一种特殊的文化审美现象，其底色是阳刚雄浑的，焕发出英雄主义和理想主义的无穷魅力。军旅文学日渐丰富的现实主义内涵，加之民族性、家国情怀、英雄主义的美学风格，与铸就儿童文学基底的向光性不谋而合。然而，在当代儿童文学创作中，专为儿童创作的军旅题材作品的数量极为有限，由此或也引入了一个话题的探讨，即军旅文学如何与儿童文学同构，如何面向孩子写作军旅文学。

海军大校、鲁迅文学奖得主陆颖墨的长篇新作、首部儿童小说《蓝海金钢》通过巧妙的成长叙事，构建了一个坚守着对英雄主义与崇高美的弘扬，坚守着对文学性弘扬的叙事空间，讲述了一个情节波澜起伏、充满感召力与明快色彩的军旅故事。

军犬金钢被海军战士钟金泽一眼看中，从北京带到了遥远的南海深处，成为守岛部队中的一员。一场南海的旅程，隐喻着军犬金钢、也是战士钟金泽的成长仪式。他们在完成生命的历练，也是在完成对自我认知的历练，最终完成成人礼归来。由此，军旅题材与成长小说在这部作品中达成了一种奇妙的同构，两者同行呼应，丰富了当代儿童文学创作的审美空间。那辽阔的西沙海域，十四级的台风，恶浪、险礁，酷暑、高盐、高湿，蚀骨的寂寞，西沙南沙群岛守礁部队的日常与牺牲，也这样猝不及防地出现在了小读者的眼前，那是远离他们和平安逸的成长环境的另一种生活，是千千万万我们这个国家的守护者，以坚韧、信念、勇气、牺牲铸就的铿锵生命之歌。

陆颖墨是从部队成长起来的作家，其作品从始至终贯穿着属于军人所特有的那份情感，质朴纯净，洋溢着真实自然的感情，由此，读其作品非常的平易流畅，没有距离感。战士钟金泽、刘小洪、小周，牺牲了的“老海岛”王海生，还有他们不能说话的战友——军犬金钢、海虎，个个形象鲜活、个性鲜明，他们那种无怨无悔的理想主义，勇往直前的报国信仰，极大满足了小读者们的心理投射和情感投射。阅读者有如身临其境，与书中人同悲欢、共离合，完全将自己融入角色之中。

《蓝海金钢》语言干净朴素，叙述节奏明快，其顺时性的叙述顺序，也契合儿童审美思维的线性特征。显然，这种简洁、单纯、有力的叙事手法，正是孩子们所喜欢的。儿童是一个缺乏经验的感性阅读群体，所以，写给他们的作品的叙事手法应以描述性的、感官式的为主，由此也成就儿童文学单纯简洁的叙事本质。当然，生动性和可读性，并不是让作家放弃文学性和艺术性，让作品失去语言的魅力，让人物的性格和心灵漂浮在表面上，同时作品变得毫无结构可言。强大的故事性和传奇性，如何与深厚的文学艺术性和思想内蕴并重，《蓝海金钢》给出了圆满的表达。

军犬金钢和海军战士钟金泽的成长之旅，并不是一帆风顺的。从旅顺南下，经渤海、黄海、东海到南海的漫长旅程中，迎接晕船的考验，是金钢要过的第一道关口。而吐出了黄水的金钢，在听到“服从命令”的口令后，便像电击般地挺起身子，“下定了决心似的，大步走上了跳板”。刚到六号岛的金钢，连续几天的训练都落在最后，看到海沟，还会迟疑甚至停一会儿。在追被台风吹走的值班日志时，金钢没有下海。金钢真的能考核合格，独立执行任务吗？本是特种兵，因为受伤、两年内不能剧烈运动，退而求其次当上军犬训练员的钟金泽，萌生了回到老部队的想法。然而，老军犬海虎、即将退役回家的军犬训练员王海生的牺牲，却唤起了金钢和钟金泽的斗志，他们决心要接过同袍的职责，把小岛守护好。

作为从部队成长起来的作家，陆颖墨对驻岛部队日常生活、训练的谙熟，对军犬习性的谙熟，对海洋和海洋生物的谙熟，让每个细节、每个章节的描述都极其见其功力和生活经验，整个故事既扣人心弦，又让人信服。小说的亲历性和写实感极强，如此引人入胜，一个非常重要的原因是文本丰富的自然知识和生活经验的新奇性和陌生化。作品语言简洁利落中又蕴藏着蓬勃的生机，与这个故事相得益彰。

（作者：陈香，系中国儿童文学研究会副秘书长）

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