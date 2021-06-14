记者温璐 孙竞

编者按：2021年全国高考已全部结束。今年，河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等第三批高考综合改革省份，将实行“3+1+2”模式。新高考形势下，家长与考生如何能更加合理的填报高考志愿？对于高校，又将如何应对新高考改革的招录规则？

为了帮助考生及家长更好了解新高考政策，在人民网教育频道日前举行的 “2021年新高考改革要点解析”线下沙龙活动上，西安交通大学招生办公室主任王秋旺，中山大学招生办公室主任荐志强，东南大学招生办公室主任张力，成都市树德中学校长助理李丹，以及学而思培优高考研究中心学科主任王塞萌就相关话题进行了系统解读。

《2021年新高考改革要点解析》线下沙龙活动

“院校+专业组”调剂模式优化 降低滑档、退档风险

在传统高考模式下，很多考生会因为选择不当或者分数不理想，而出现滑档、退档的问题。今年，实行新高考模式的14个省份考生会有这样的疑问，新高考模式还存在服从调剂吗？高校进行投档录取工作时主要录取原则是什么？会发生退档的情况吗？

“高校投档录取时大原则是遵从教育部的相关规定。根据各个省份考试院投档考生的投档分，按照大学专业招收计划，从高到低进行录取。”东南大学招生办公室主任张力谈到，正常情况下，实行平行志愿的省份，各个高校基本都是建档不退。对考生来讲如果退档，影响非常大。但不能排除有些考生投档后，所有的专业志愿都无法满足，又不服从调剂，就不得不做出退档的处理。”

西安交通大学招生办公室主任王秋旺指出，传统高考模式下调剂是看这个学校所有专业中哪个专业没招满就调剂到哪个专业，有可能考生对所调剂的专业一无所知。新高考改革以后，调剂的方式进行了优化，是在一个院校专业组中进行调剂，院校专业组的调剂方式是看在这个专业组内哪个专业没有招满就调剂到哪个专业。一个院校+一个专业组就是一个志愿。不会出现考生对所学的专业压根没有听说过这种情况，对于考生来说是十分有利的。

新高考改革侧重因材施教 考生兴趣有利于未来职业选择

高考不易，志愿尤难。新高考模式下的志愿填报和录取方式，主要的优势就是扩大了学生的选择权，提高了志愿满足率和满意度。同时，也要求考生对自己的未来生涯有明确的规划方向，从选科开始就要考虑到未来所选择的大学专业、职业发展。考生们要怎样填好自己的人生“选择题”呢？

“新高考改革最主要的一个优点就是科学选才。对于考生报志愿来讲，不管可以报多少个志愿，实际上真正管用的还是前面报的几个志愿。”中山大学招生办公室主任荐志强提醒，考生在报考志愿的时候可以按照自己的兴趣特长，首先是想去哪个地域或是未来想从事哪个行业，之后再选择高校并填报志愿。这样会避免被调剂到不喜欢的专业，有利于学生兴趣特长的发挥以及最终的职业选择。

“新高考的改革，在因材施教上面提供了更多的选择、更多的机会。考生在填志愿之前，要经历三个过程，第一个是探索自我，第二是认识了解高校，第三要认识社会。”成都市树德中学校长助理李丹介绍，成都市树德中学在高中一年级的时候，会单独开设一门课，唤醒学生的生涯规划的意识，帮助他们认识自我性格、兴趣、个人能力等等；高中二年级的时候，学校的主要目标一个是探索高校专业，另一个是考查职业和社会。学校会带学生去体验重点的大中型企业，特别是五百强的企业，增加学生的职业生涯认知。”

“互联网时代获取信息非常便捷，信息获取也是高考填报前的重要一环。”学而思培优网校高考研究中心学科主任王塞萌谈到，新高考改革，对于家长而言要提前了解高校的招生方式，比如强基计划、综合评价、新高考等升学资讯，提前掌握才会做好填报志愿的选择。家长还要了解招生方式的录取顺序，比如强基计划是在所有批次前录取的,综评和高校专项一般是在提前批或特殊招生批次录取，各个省份可能都有所不同。

(责编：温璐、秦华)