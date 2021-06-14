记者熊旭 孙竞

编者按：2021年全国高考已全部结束。今年，河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等第三批高考综合改革省份，将实行“3+1+2”模式。新高考形势下，考生应该如何更好进行选科？对于高校而言，新高考下的挑战与机遇是什么？

为了帮助考生及家长更好了解新高考政策，在人民网教育频道日前举行的 “2021年新高考改革要点解析”线下沙龙活动上，同济大学招生办公室主任陈宇光、华中科技大学招生办公室主任刘红军、兰州大学招生办公室副主任孙龙宇、西安交通大学附属中学校长訾艳阳、广东实验中学副校长蔡骘就相关话题进行了系统解读。

《2021年新高考改革要点解析》线下沙龙活动

新高考是系统性的、综合性的改革

“新高考实施后，大学的教育模式要发生变化。”同济大学招生办公室主任陈宇光说，同济大学会针对不同类型、不同水平、不同基础教育的学生，制定进阶式的培养方案。

华中科技大学招生办公室主任刘红军认为，新高考实施后，华中科技大学对人才培养的课程、方案将全面优化。学生在做大学报考规划时，首先要结合自己的志趣、特长、今后的职业方向等，在高一就可以对选考科目有一种选择；其次结合学科的发展进行专业的选择。

“新高考是一次系统性的改革。”兰州大学招生办公室副主任孙龙宇说，从教学的模式，包括教师在课堂上案例的分析、学生交流的方式、交叉学科的设置等都具有挑战。

新高考是要建立一套分类考试、综合评价、多元录取的教学考招一体化的改革。西安交通大学附属中学校长訾艳阳指出，大学在人才培养方面要与时俱进，包括对不同的专业、学科科目的要求，给学生进行量体裁衣、因材施教的培养方案等进行深度变革。

应对科目选择挑战，做好生涯规划

在谈到学生从高一是否就要偏科时，广东实验中学副校长蔡骘指出学生在高一时就要认识自我，认识课程，做好生涯规划。

在新高考实施后，课程改变方面西安交通大学附属中学校长訾艳阳认为主要有三个方面：

一是要把“3+1+2”后面的学科科目的组合应开尽开。做好12种组合全部开出的准备，做到真正的因材施教。

二是开好学科的导论课。每个学科开出一个通识课，高一进校讲解学科之美，让学生感受数理化政史地课程之美，通过培养学生兴趣去驱动和吸引学生。

三是走班试读一段时间后再确定所选科目。通过走班试读，确定自己擅长的科目。

应对科目组合挑战，拒绝“田忌赛马”

就科目之间的组合问题同济大学招生办公室主任陈宇光表示，采用宽口径的人才培养方式，来应对目前复杂的状况。华中科技大学招生办公室主任刘红军认为，主要有以下两个方面：

一是遵循转出门槛、转入要求的原则，学生入学后，按照自己的兴趣、潜质特长等各方面提出转专业的申请。

二是对每个专业设置选考科目，以尊重学科需要哪些特长的学生为原则，包括选考科目的要求，按照学科今后的发展、学科培养人才的目标等方面来进行选考科目的设定。

兰州大学招生办公室副主任孙龙宇认为要立足教育本身思考和分析去解决这些问题。他强调从家庭教育做起，家庭可以做很多社会实践。其次大学要提供充足的调整二次选择甚至多次选择调换的机会，多开相关的通识课程、选修课程包括辅修双学位等。

(责编：温璐、秦华)