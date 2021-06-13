北航今年招4000人 新增四个本科专业
2021年06月13日10:24 | 来源：北京青年报
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原标题：北航今年招4000人 新增四个本科专业
北京青年报记者昨日从北京航空航天大学了解到，今年该校新获批四个本科培养专业：网络空间安全、虚拟现实技术、智能感知工程、智能飞行器技术。
据北航招生就业处处长邓怡介绍，今年北航在全国的招生规模保持不变，仍为4000人，在京招生计划也保持稳定。录取政策仍坚持分数优先，没有专业级差，对于部分高考成绩优秀的考生继续给予报满专业志愿零调剂的政策。今年北航还新获批了网络空间安全、虚拟现实技术、智能感知工程、智能飞行器技术四个本科培养专业，作为录取至相关大类招生专业的学生未来可选择的专业学习方向。
值得关注的是，今年该校高等理工学院统筹教育部拔尖计划和未来技术学院等国家级拔尖创新人才培养计划在北航的实施，聚集校内外优质教学科研资源，实施八年制本博贯通、定制化学研一体的柔性培养，采用学分制、导师制、书院制和个性化、小班化、国际化培养模式。（记者 雷嘉）
(责编：任佳晖、熊旭)
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