原标题：本市“幼升小”入学材料审核启动

昨日，本市“幼升小”入学材料审核工作启动。北京青年报记者昨日上午走访丰台二中附属看丹小学看到，出于疫情防控需求，每个家庭只允许一名家长前来进行材料审核，且不用带孩子前来。只要材料准备齐全，5分钟即可完成审核。根据今年义务教育阶段入学工作安排，全市“幼升小”入学材料审核时间为6月12日至6月20日，新生入学通知书将于7月上旬发放。

材料审核当天无须带孩子

昨天是本市“幼升小”入学材料审核启动的第一天。当日上午8时许，北京青年报记者在丰台二中附属看丹小学门外看到，已经陆续有家长带着相关材料等待该校9点准时开启的入学信息审核。

“请大家提前打开健康宝，扫码显示‘绿码’后才能入校。家长们请戴好口罩、保持一米间距。”在校门口维持秩序的老师不断提醒各位家长做好防疫。该校校长单巍巍告诉北青报记者，由于疫情防控的要求，学校要求一个家庭只能一名家长前来进行材料审核，同时不用带孩子前来。

据介绍，学校服务范围内的本市户籍儿童家长、按本市户籍对待的非京籍儿童家长、父母自有住房的非京籍儿童家长，在6月12日、13日、20日按照学校招生审核顺序，持全家户口簿、房屋所有权证（不动产权证书）、信息采集表等原件及复印件，到学校确定入学片区或单一对应学校。

由于天气炎热，学校提前45分钟让等候的家长进入校园，并在校园的阴凉处摆放了小板凳供家长休息。此外，学校还特意为家长准备了义务打印服务。“如果有家长复印件没带齐，可以在我们这直接打印，以免再跑第二趟。”单巍巍说。

材料齐全5分钟审核完成

昨日上午9时，材料审核正式开始，家长按照排号有序走进看丹小学教学楼大厅，在这里有两位老师负责进行材料的初步审核。材料初审无误后，学校还安排了专门的老师对入学材料进行复核和网络审核。“您家孩子的情况符合单校划片。”一位老师很快便进行完信息审核，对正在等候的家长何先生说。

“全过程也就不到5分钟，非常顺利。”何先生告诉北青报记者，他家就住在附近，他自己小时候也是这所学校的学生。去年8月，看丹小学并入丰台二中教育集团，改名为丰台二中附属看丹小学之后，他了解到学校的软硬件都有所提升，对学校的期待也越来越高，更期待自己的孩子能变为自己的校友。

北青报记者还注意到，前来该校进行材料审核的家长都会收到审核老师送出的温馨提示纸条，上面写着：“请您审核后6月20日16点之前登录‘北京市义务教育阶段入学服务平台’，按照已经划定的片区上网填报志愿。”单巍巍解释，单校划片的孩子家长回家后就可在“北京市义务教育阶段入学服务平台”上看到自己已报名该校，只需在系统上确认即可。参与多校划片的孩子家长在信息审核后，可在系统内根据意愿填报志愿。

7月上旬发放入学通知书

据单巍巍介绍，今年看丹小学预计招生140人至160人，开设4至5个班。单巍巍提醒家长，审核顺序与入学顺序无关。家长不需要扎堆前来，在学校规定的时间范围内前来进行材料审核即可。北青报记者注意到，该校在招生简章上明确了不同类型学生材料审核的时间。

值得一提的是，本市东城、西城、丰台等多区多所学校均对登记时间做了详细规定。不仅如此，朝阳区的入学材料审核还采取线上线下结合的方式。单校划片入学的家庭，要提前在“朝阳区义务教育阶段入学转学报名系统”中选择对应学校并预约审核时间；6月12日至20日间，家长要以附件形式在线提交相关材料或直接将相关材料递交至对应学校的“收取材料专用箱”。多校划片入学的家庭要在信息采集后以附件形式在线提交材料或直接把材料递交至区招生考试中心的“收取材料专用箱”，审核通过后参加朝阳区小学入学统筹分配。

据悉，学校招生完成并提交区教委审核通过后，方可在“北京市义务教育阶段入学服务平台”查看入学情况。7月上旬，各小学发放新生入学通知书。（记者 武文娟 郝羿）

(责编：任佳晖、熊旭)