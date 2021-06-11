原标题：北京4.5万考生结束高考

昨天下午，在北京十八中考点外，多名考生手捧鲜花与家长合影摄影/本报记者 郭谦

昨天下午，在人大附中通州校区考点外，考生与老师合影摄影/本报记者 黑建军

““考完了！”昨日下午，2021年北京市普通高等学校招生考试正式落下帷幕，4.5万余名考生在鲜花和掌声中结束了这场“人生大考”。一家三口相拥在一起、母亲摸摸儿子的头说声“辛苦了”、最好的哥们儿隔着马路呼唤名字……高考最后一天散场时，满是令人感动的画面。

在北京十八中、陈经纶中学以及人大附中通州校区等考点，北京青年报记者随机采访了多名考生，他们普遍表示发挥得不错，对自己很有信心。据北京教育考试院消息，本月下旬，考生将可查询高考成绩，北京市高招录取最低分数线也将同时公布。此外，本科首次志愿填报将于6月27日至7月1日进行。”

鼓励拼搏

家长买新手机“奖励”考生

“家长们，请往里站，孩子们出来千万别太激动，一定注意安全……”昨日下午，北青报记者在陈经纶中学考点门口看到，距离最后一科地理科目考试结束还有十多分钟时间，学校对面的家长等候区已经有不少家长抱着鲜花前来迎接考生。考点门口，维持秩序的警察拿着喇叭反复提醒家长们注意保持距离。

在翘首以盼等着考生出来的家长当中，一位父亲引起了北青报记者的注意，与其他家长抱着鲜花不同，这位父亲手中拎着一个粉色礼品袋。他告诉记者，自己买了个新手机藏在袋里，准备送给儿子当礼物，“我儿子为了备战高考，半年前把手机砸了，发奋学习。现在考完了，我给他买了个新手机，希望他能考上好大学。就像今年的作文题‘生逢其时’一样，生在这么好的年代，没有理由不努力不拼搏”。

16时54分，第一位结束考试的考生走出考场时，家长们不约而同地鼓掌欢呼，祝福他们经历过了这一场人生中重要的考试。“我今天考了一天，上下午共三科。地理还挺简单的，所以提前交了卷。”来自清华附中朝阳学校的金同学告诉北青报记者，今年高考他整体发挥得挺好，“就是数学比较难。”金同学说着，拿起手机开始联系在另一考点的同班同学，“大家此前就约好散场后聚聚”。

三位来自三里屯中学的同班同学以及他们的妈妈一直在合影留念，依依不舍。“他们仨一直是最要好的同学，今天考完，以后还不知道能不能在一个学校了。”一位妈妈感慨地说

冲刺见效

艺考生自信文化课“能过线”

昨天下午的地理考试结束后，北青报记者在北京十八中考点外看到，有一位考生几乎是从校门口飞奔到父母身边，从他们手中接过两大捧鲜花。这位考生告诉北青报记者，她是一名舞蹈艺术生，已经拿到了中戏、北京舞蹈学院、北师大等学校的“专业合格证”，只待文化课成绩“过线”。“我觉得自己发挥得不错，文化课应该能过线，我还挺有信心的！”说着，她给站在旁边的爸爸来了个大大的拥抱。

这位考生的妈妈告诉北青报记者，女儿很小的时候就开始学舞蹈，一路走来十分不容易。“这几个月冲刺文化课更是拼了，每天都学习到很晚。今晚我们一家三口一定好好吃一顿大餐，庆祝一下，也让孩子好好放松放松。”当记者问起这位女生下一步的计划时，旁边的爸爸抢着表示：“什么也别计划，先好好玩儿几天，睡几天懒觉再说。”

科科不落

班主任“陪考”让学生安心

北青报记者注意到，在十八中考点外迎接考生的人群中，还有几位十八中的高三班主任老师。“这不是我第一年在考点外接考生了，但每次我都非常激动。”一位老师告诉北青报记者，从高考第一门开考开始，她和其他几位高三班主任就一门不落地在考点外等考生考完，“就觉得孩子们看到我们心里多少会踏实一些。”

另一位老师也表示，考生在考点里考试，他们在考点外更紧张，“考前一天晚上，我都紧张得没睡好，现在考完了，瞬间就觉得轻松多了。”

记者与几位班主任谈话间，有不少考生走过来找老师合影留念，感谢老师的陪伴和鼓励。一位考生将一束鲜花送到了他的班主任米老师手中：“老师，送给您，您辛苦了！”这位考生说，高中三年来班主任陪他经历了很多，“在我最无助的时候，就是米老师陪着我度过的。”

青春有你

学校为考生准备“精神大餐”

除了来自家长和老师的祝福，十八中的考生们也收到了学校准备的考后“精神大餐”。北京十八中高三年级主任庞金典透露，学校鼓励同学们在顺利完成最后一科考试任务后，参加学校的“最后一科考完啦”纪念仪式。

“考生考完后想对自己、对老师、对家长说的话，都可以用小视频的方式表达出来。同时，为了让考生们在高考分数出来之前有一个比较安心、安全且充实的假期生活，学校特请来北师大的心理学教授为孩子们做线上的心理讲座。此外，为了帮助同学们精准地填报好高考志愿，学校特意请来专业志愿填报机构对老师、家长和考生进行志愿填报培训，使考生们都能够考到心仪的大学。”庞金典说。

此外，十八中还专门发起“母校，我想为您留下……”主题征集活动，鼓励各班考生在临近毕业离校之际，为母校留下一篇文字、一段祝福、一张海报、一件实物等等。学校还动员学生们参与“为母校、为家长、为老师做些什么”的活动。“在高考后，学校还将为毕业生举行‘诚聚初心·青春有你’毕业舞会，今年我们还将邀请老师、家长与孩子共舞，一同为他们的高中生活留下美好的记忆。”庞金典说。 文/本报记者 武文娟 林艳

试题解析

历史科目

突出红色文化 引导知史爱党

昨天是北京高考最后一天，普通高中学业水平等级性考试历史科目考试昨天上午结束。北京青年报记者从北京教育考试院获悉，历史科目试题形式稳定、素材丰富、考查灵活，考查了学生对教材主流主干知识的理解和运用。专家表示，此次历史试题还充分体现了对红色文化、传统文化和世界多样性文化的综合考查。

专家分析，今年历史试题突出红色文化、革命文化和社会主义先进文化。“今年正值中国共产党百年华诞，试卷从中国共产党百年奋斗史中选取素材，展现了中国共产党领导广大人民群众在革命、建设、改革中取得的辉煌成就。”专家介绍，如第8题，考查了中国共产党在新民主主义革命时期，对革命道路、方式、理论指导的不断探索，第9题考查了中国共产党领导的革命武装在抗日战争中发挥了中流砥柱的作用，历史试题凸显了革命文化，引导学生知史爱党。又如第10题，考查了中国共产党的民族政策。

“历史试题还注重对中国传统文化的考查。”专家提到，如第1题，以中国古代不同时期祝岁习俗为题，引导学生认识中国古代的礼仪教化和伦理秩序观念。第16题，通过古代建筑明堂的记载，考查学生综合运用唯物史观、时空观念、史料实证的方法，对历史现象、历史事件做出合理解释的能力，增强了学生对传统文化、统一多民族国家的理解，渗透了家国情怀。试卷还强调对学生历史视野的拓展，使学生能够从更广阔的视角认识国家的命运和世界的发展。如第7题出示了列宁对中国辛亥革命的评价，考查学生在世界背景下对中国历史的认识。

“读史使人明智。”专家分析，试题还注重考查学生灵活运用所学知识的学科素养和关键能力，引导学生通过建立相关史实的时间、空间联系，运用唯物史观，灵活运用相关历史知识，对历史史实和历史问题进行历史阐释，对历史观点进行论证。具体地说，第3、6、20等题，运用“唐中后期至宋代福建地区税场设置分布图”“1885-1890年中国主要通商口岸及周边城市贸易往来示意图”“中国考古百年成就（部分成果）示意图”，突出了对历史时空观念的考查。

专家还提到，试题贴近时代、贴近社会、贴近教学实际。如第17题，题干鲜明提出：“制定和实施国民经济和社会发展五年规划（计划），引领经济社会发展……是中国特色社会主义发展模式的重要体现”，题目要求学生结合时代背景，思考党和政府所制定的“五年规划”是“如何与时俱进”的。

增强开放性、选择性与多样性也是今年考题的一大特色。如20（2）题，要求学生多视角思考考古成果对历史研究的贡献，考生需要自己选取解题思路和方法，将所学知识进行迁移整合，从而得出自己的结论。这些开放性试题要求考生具备一定的语言组织、逻辑思维能力，要求学生能够根据历史时代的特征，对得出的结论进行解释论证，具有较高的区分度。

生物科目

融入国家时事 “新冠疫苗”入题

昨天中午，2021年普通高中学业水平等级性考试生物科目的考试结束。北京教育考试院专家分析，生物试卷依托教材考查必备知识，立足基础、突出主干、以能力为重。试卷融入国家时事，“新冠疫苗”等进入考题。

专家提到，当前，新冠疫情仍在一些国家和地区肆虐，我国研发的疫苗为全球抗疫做出重大贡献。生物试卷第16题以我国科研人员研制出的重组疫苗为背景，引导考生解释只接种一针即可形成免疫保护的原因，使考生深刻体会科学技术的关键作用，进而对我国的制度优势产生高度认同，增强爱国主义情怀。

同时，考题还通过关注粮食安全、重视生态保护等，培育学生的大爱大德大情怀。如第20题要求考生结合经典与分子遗传学知识解释玉米种植中导致减产的干瘪籽粒出现的原因，提升考生的社会责任意识。“绿水青山就是金山银山”，第15题启发考生思考国家大力开展生态保护的意义和价值。

此外，生物试题强化新题型功能，测评考生学习潜力。如材料学习题是生物等级考试卷的新题型，在去年的基础上用非连续文本向考生提供学习材料，对获取新信息能力的要求进一步提高。第19题就是如此，要求考生快速理解并内化材料中新的生物学知识，再将整合后的信息正确加工并输出。试卷还在问题设置和作答形式上又有创新，更突出地体现了试题的选择性和开放性。如第18题以“智能”胰岛素为情境，考查考生运用生命观念创造性提出假设、构建模型的能力。第18题（4）设置了两个能力要求完全一致的问题，要求“任选一个”作答。

值得一提的是，试题还考查了真实实验现象，引导教学“做真实验、真做实验”。第13题就是通过考查实验原理，强调学生动手实验的同时多动脑思考。

地理科目

“行走的思政课”

让学生胸怀大局

昨天下午，2021年北京普通高中学业水平等级性考试地理科目考试结束。北京青年报记者从北京教育考试院获悉，今年地理试卷紧扣时代生活，立足绿色理念，聚焦区域高质量发展，并创设生活化和体验型场景，培养考生洞察生活、学以致用的良好习惯。

专家分析，今年地理试卷紧扣时代生活，充分发挥地理学科的育人价值。2021年迎来中国共产党的百年华诞，试题充分发挥学科优势，精选素材，引导考生胸怀大局。第1、2题以中学“行走的思政课”活动中设计“粮画小镇”位置指示牌和精华路线为背景，有机融合党史教育、乡村振兴和传统文化。第8、9题以全面完成脱贫任务为命题立意，考生应从资源环境承载力的角度认识精准扶贫的实践。第19题以“金科新区”展现金融与科技创新日新月异的变化，激发考生爱首都、爱家乡的真挚情怀。

同时，试卷立足绿色理念，聚焦区域高质量发展。第16题聚焦黄河流域水土流失治理，围绕梯田水土保持而设计，引导考生理解高质量发展中“人地关系”内涵。试题还涵盖主要大洲，激发考生了解和探索世界的热情，将“人类命运共同体”理念内化于心。

此外，试题还创设生活化和体验型场景，如天气与人体健康、地铁站客流变化、地质灾害与通信电缆运行、假期游览北京动物园等，旨在培养考生洞察生活、学以致用的良好习惯。 (记者 武文娟)

(责编：温璐、郝孟佳)