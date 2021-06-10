原标题：将激昂青春梦融入伟大中国梦——写在第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”启动之际

新华社北京6月10日电 题：将激昂青春梦融入伟大中国梦——写在第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”启动之际

新华社记者余俊杰、胡浩

第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”（简称“红旅”）全国启动仪式将于6月11日在江西井冈山举行，全国青年学子从井冈山出发“走读”百年伟业。

经过5年的实践探索，300余万大学生参与“红旅”活动。广大青年学生走进革命老区、贫困地区和城乡社区，接受思想洗礼、加强实践锻炼。“红旅”已成为一堂融党史教育课、国情思政课、创新创业课、乡村振兴课、红色筑梦课为一体的中国金课。

一堂最为鲜明的党史教育课

党史教育传承，是国家之根、民族之魂。多年来，“红旅”活动积极探寻和挖掘红色党史与精神传承，引导广大青年学生在学党史、悟思想中传承基因、坚定信念、磨砺本领，让“红旅”成为一堂鲜红的党史教育大课。

本届大赛的“红旅”活动紧扣“建党百年”主题，大力弘扬井冈山精神，激励广大青年学子在为祖国、为民族、为人民的不懈奋斗中立大志、明大德、成大才、担大任。

“红旅”活动全国启动仪式，将通过六地（上海、嘉兴、井冈山、延安、深圳、雄安）联动，串起建党百年历史。与此同时，“红旅”启动仪式还将开展现场红色教学、“青年红色筑梦之旅”项目分享会等同期活动，让党史教育入耳、入脑、入心。

一堂最有温度的国情思政课

5年来，全国大学生创新创业团队走进延安、井冈山、西柏坡、古田等革命老区，追寻革命前辈伟大而艰辛的创业史；走进安徽小岗村、黑龙江大庆、宁夏闽宁等地，感受不畏艰辛、敢为人先的奋斗精神。学生们受到了思想洗礼，提升了社会责任感、创新精神和实践能力，使“红旅”成为一堂最有温度的国情思政大课。

从“红旅”活动中涌现的众多优秀项目，以“科技中国小分队”“健康中国小分队”“教育中国小分队”“法治中国小分队”等多种形式，生动展现了团队在城乡社区和老少边区的“红旅”实践，书写出新时代高校学子的使命担当。

一堂最富活力的创新创业课

5年来，“红旅”推动高校的智力、技术、文化资源与企业、投资机构的金融、市场、社会资源精准对接，推动了各地经济社会的发展。截至目前，全国累计组织58.3万个创新创业项目参与“红旅”活动，对接农户近150万户、企业4万余家，签订合作协议4万余项，使“红旅”成为一堂最富活力的创新创业大课。

2018年，以“小满粮仓”“我知盘中餐”等为代表的优秀创业项目，实现直接经济效益近40亿元。2019年“红旅”活动金奖项目“伴农行者——数字孪生共享助农车间”，通过农民培训、金融服务、订单农业销售，在山东临沂、湖南桂东、云南临沧等地落地开花，形成合作社16家，带动就业2846人，带动农户人均增收1490元。2020年，“红旅”活动从“线下”发展到“线上线下融合”，全国共有60万青年学生通过电商平台直播带货，销售额超过4.3亿元。

一堂最具成效的乡村振兴课

5年来，“红旅”活动紧扣脱贫攻坚、乡村振兴等国家战略，不断丰富活动的内涵，组织广大青年学生积极开展创新创业实践活动，使“红旅”成为一堂最具成效的乡村振兴大课。

与此同时，大赛建立了国家-省-校三级活动机制，广泛动员全国大学生参与活动。通过举行全国对接活动，主动联系城乡社区的科技、农业、文旅等部门，深入调研地方经济结构，征集当地农产品种植和销售、文化旅游规划等方面的需求，开展项目前期接洽、需求沟通，最终签订落地合作协议，实现大学生创新创业与地方发展需求的精准对接。

一堂最有力量的红色筑梦课

自2017年，第三届大赛，百余支大学生创业团队走进延安，开启“红旅”活动，形成“大学生创新创业扶贫”新模式，广大青年学生将激昂的青春梦融入伟大的中国梦，使“红旅”成为一堂最有力量的红色筑梦大课。

2018年，第四届大赛，全国31个省区市全面启动“红旅”活动。2019年，第五届大赛“红旅”活动，以线上线下相结合形式，吸引来自全国300余所高校的近40万名师生共同参与启动仪式。2020年，第六届大赛“红旅”活动全面聚焦52个未摘帽贫困县实际需求，用创新创业实践助力精准扶贫脱贫，带动当地经济社会发展，助力走好脱贫攻坚“最后一公里”。一次红色筑梦之旅，一次创新创业大赛，成就一股前行的力量。

从2017年的100多支团队、40余项落地协议，到2020年的20多万支团队、1.9万余项合作协议，“红旅”以立德树人为出发点，呈现出勃勃生机。

教育部高等教育司司长吴岩表示，“红旅”活动把思政教育、专业教育和创新创业教育深度融合，探索了中国高等教育人才培养新模式，走出了一条新路，树立了新的人才培养观和教学质量观。

(责编：任一林、王欲然)