人民网吉安6月10日电 今天下午，教育部在井冈山大学召开课程思政建设工作推进会。会议系统总结《高等学校课程思政建设指导纲要》实施一年来进展，研究部署下一阶段重点工作，全面推进课程思政高质量建设。

教育部党组成员、副部长钟登华强调，进入新发展阶段，开启全面建设社会主义国家新征程，建设高质量教育体系，必须进一步提高对课程思政建设重要意义的认识。要从全面贯彻党的教育方针、从建设高质量教育发展体系等方面，进一步深刻认识课程思政建设的重要性和迫切性，增强全面推进课程思政高质量建设的责任感和使命感。

钟登华指出，《高等学校课程思政建设指导纲要》实施一年来，各地各校积极努力，在统筹规划、示范引领、师资建设、理论研究等方面扎实推进，课程思政建设取得丰硕的阶段性成果，课程思政与思政课程同向同行、协同育人的合力正在形成，育人成效初步显现。

钟登华要求，各地各校要以建党百年为契机，以高度的责任感和使命感，以更加务实的态度，以更加有效的措施，全面推进课程思政高质量建设，切实打通专业教育与思政教育紧密融合“最后一公里”。要深入挖掘百年党史中蕴含的课程思政元素，积极探索结合专业学党史、结合党史讲专业。要充分发挥示范项目的引领辐射作用，宣传好、推广好、应用好课程思政示范项目建设成果。要不断提升教师育人意识和能力，引导教师做教书育人“大先生”。要持续加大支持推进力度，确保组织领导、条件保障、评价激励、宣传推广等工作落地落实。

河南省教育厅、华南理工大学负责同志，中国人民大学、北京理工大学、井冈山大学、黄河水利职业技术学院等学校的相关课程负责人，华东师范大学、浙江金融职业学院等学校的课程思政教学研究中心负责人作交流发言。各省（区、市）和新疆生产建设兵团、有关中央部属高校和部省合建高校及部分课程思政示范项目、资源库牵头建设单位负责人等140余人参会。

会议还公布了699门课程思政示范课程、699个课程思政教学名师和团队、30个课程思政教学研究示范中心，启动建设系列课程思政资源库。

(责编：任一林、秦华)