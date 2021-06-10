记者孙竞

编者按：2021年全国高考正式拉开帷幕，考后志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

山西财经大学始建于1951年，坐落于山西省省会太原市。70年来，学校秉承“修德立信、博学求真”校训精神，践行“崇尚学术、追求卓越”办学理念，培养了22万余名人才。今年，学校招生4600人，新增金融科技、应急管理、地理信息科学3个本科专业。

人民网：今年招生计划有无增减？招生政策有哪些新变化？

山西财经大学：今年招生计划仍为4600人，招生政策与2020年一致。

人民网：今年招生专业有无变化？请介绍一下学校的特色专业。

山西财经大学：2021年，学校新增金融科技、应急管理、地理信息科学3个本科专业。

学校现有国家级一流本科专业14个：金融学、会计学、统计学、财务管理、经济学、旅游管理、金融工程、国际经济与贸易、法学、计算机科学与技术、管理科学、工商管理、市场营销、审计学。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

山西财经大学：由省级招生部门按规定投档到我校的考生，按照高考成绩优先原则录取并确定专业。内蒙古自治区按照“分数清”原则进行录取。北京市、上海市、天津市、山东省、浙江省、海南省、河北省、辽宁省、江苏省、福建省、湖北省、湖南省、广东省、重庆市等综合高考改革省份考生须满足我校选考科目要求，录取时按照生源省规定进行录取。 按志愿投档到我校投档成绩整数位并列时，文史类专业依次根据语文、数学、文科综合成绩从高到低进行录取并确定专业，理工类专业依次根据数学、语文、理科综合成绩从高到低进行录取并确定专业。

视觉传达设计专业使用生源地省级美术专业统考成绩，执行生源地省份投档规则，对于进档考生在文化课成绩、专业成绩达到生源地省份规定的最低控制线后按专业成绩优先原则录取，专业成绩相同时，按照文化课成绩优先录取,文化课成绩仍相同时，依次按照数学、外语、语文成绩从高到低录取。体育经济与管理专业进档考生，文化课成绩、专业成绩达到生源地省份规定的最低控制线，按文化课成绩优先原则录取。文化课成绩相同时，按照专业成绩优先原则录取，专业成绩仍相同时，依次按照数学、外语、语文成绩从高到低录取。

人民网：学校师资力量如何？在特色人才培养上有哪些优势？

山西财经大学：学校现有教职工1740余人，其中专任教师1220余人，教授、副教授520余人，具有博士学位教师590余人，享受国务院特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才、山西省青年三晋学者、山西省学术技术带头人、省级中青年拔尖创新人才等43人。此外，学校还聘请了国内外知名专家学者担任客座或兼职教授30余人，校外研究机构的专家学者和著名企业家担任硕士研究生校外指导教师200余人。

学校践行“崇尚学术、追求卓越”的办学理念，以“建设一流学科、做强一流专业、培养一流人才”为主攻方向，具备培养学士、硕士、博士和博士后的完整教育体系。学校财经特色凸显，以经济学、管理学、统计学、法学为优势和特色，推进经、管、法、理、工、文等多学科协调发展。学校坚持扎根山西、面向全国、放眼世界，以教学工作为中心，创新“特色与综合”人才培养模式，精心营造“鲜明、厚重、开放、创新”的大学文化氛围，大力推进素质教育，深化学风建设，科技、文艺、体育等活动丰富多彩。坚持走国际化道路，积极拓展国际及港澳台交流与合作，与40多所国外大学建立了良好的校际交流与合作关系。

(责编：温璐、郝孟佳)