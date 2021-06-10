记者孙竞

编者按：2021年全国高考正式拉开帷幕，考后志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

海南师范大学今年面向全国31个省（区、市）及港澳台招生，本科招生计划总数5885人。学校艺术、体育类专业录取原则有所改变，大部分专业按综合分排序录取。

人民网：2021年招生计划是什么？

海南师范大学：今年学校面向全国31个省（区、市）及港澳台招生，本科招生计划总数5885人（含“3+2”转段235人，专升本250人，第二学士学位400人），海南少数民族预科计划30人。

人民网：请介绍一下学校的特色专业有哪些？

海南师范大学：国家一流本科专业建设点（15个）：小学教育、汉语言文学、英语、新闻学、化学、生物、思想政治教育、教育学、体育教育、历史学、数学与应用数学、物理学、地理科学、计算机科学与技术、环境设计。

省级一流本科专业建设点（3个）：经济学、制药工程、音乐学。

国家级特色专业（6个）：生物科学、小学教育、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计。

国家专业综合改革试点专业（1个）：生物科学。

省级特色专业（14个）：思想政治教育、英语、汉语言文学、艺术设计（现分为视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计四个专业）、地理科学、化学、生物科学、音乐学、数学与应用数学、新闻学、应用化学、小学教育、美术学、教育学。

省级特色重点学科（A类）：化学、马克思主义理论。

省级特色重点学科（B类）：生态学、中国语言文学、地理学、教育学、美术学。

省委宣传部与学校共建学院1个：新闻传播与影视学院是中宣部确定的全国首批由地方党委宣传部和学校共建试点的10所新闻学院之一。

人民网：今年学校的录取原则？哪些专业有特殊要求？

海南师范大学：2021年，学校艺术、体育类专业录取原则与上一年有所改变，大部分专业按综合分排序录取。

英语、翻译、汉语国际教育、小学教育（英语教育方向）、学前教育（中外合作办学）专业录取的考生要求英语单科原始成绩不低于90分（满分150分），且需参加各省（直辖市、自治区）统一组织的英语口试并取得合格成绩，如考生所在省（直辖市、自治区）未统一组织英语口试，则不作要求。

软件工程（NIIT班）、社会体育指导与管理（高尔夫运动与管理方向）、广播电视编导（中外合作办学）、学前教育（中外合作办学）专业为高收费专业，只录取有该专业志愿的考生，且志愿优先。

广播电视编导（中外合作办学）录取新生入学后须提供高中毕业证、学业水平测试成绩单、护照原件，否则将无法注册俄方学籍。

人民网：学样的转专业政策是什么？

海南师范大学：为强化综合性与个性化培养，学校从2016年开始实行按专业或专业类招生以及按大类培养的人才培养模式改革，其核心目标之一就是要给学生更多的自主选择专业的机会。所有学生入学后按培养大类接受通识与大类基础教育，除定向培养、艺术体育、联合办学、专升本、第二学士学位、中外合作办学以及高收费专业外，一年半后进行分流，可保留在高考录取时的专业或类别中的任一专业，也可选择转专业。

人民网：学校的就业情况怎么样？

海南师范大学：学校毕业生以为人踏实、做事勤恳、热爱创新的特点，受到用人单位的欢迎，近6年来，学校毕业生初次就业率保持在90%以上。

(责编：温璐、郝孟佳)