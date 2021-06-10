记者孙竞

编者按：2021年全国高考正式拉开帷幕，考后志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

北京工业大学创建于1960年，是一所以工为主，工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学。2017年9月，学校正式进入国家一流学科建设高校行列。今年，北京工业大学招生总计划为3100人，新增两个专业是人工智能和化学生物学。符合学校相关转专业政策的学生可以重新选择专业，优秀学生还可推荐免试研究生。

人民网：今年招生计划有无增减？招生专业有无变化？请介绍一下学校的特色专业。

北京工业大学：学校的招生总计划和去年保持一致，仍然是3100人。今年学校获批的两个新专业——人工智能、化学生物学将会正式招生。

人工智能专业

专业概述：依托北工大“控制科学与工程”一级学科优势及人工智能研究平台，突出人工智能技术与产业的交叉与融合，为学生构筑扎实的人工智能理论基础和专业知识体系；注重强化学生的人工智能建模与算法分析设计能力、解决行业人工智能应用问题的实践能力，强调学生的个性化科学思维和创新实践能力的培养；培养能够进行人工智能算法分析与设计、人工智能核心技术研究与开发、人工智能技术应用等复杂工程问题分析与解决的高级专业人才。学制四年，授予工学学士学位。

化学生物学专业

专业概述：紧密围绕国家和北京市对化学与生命科学交叉领域复合型创新人才的迫切需求，以化学为基础，融合生物学、医学等专业知识，培养交叉学科及相关领域的从事科研、技术、管理等工作的高素质复合型创新人才，为国家和京津冀区域经济社会发展提供人才支撑。本专业注重培养学生具有良好的科学素养、系统掌握化学与生物学等相关学科的基础知识、基本理论和基本技能，同时兼有创新意识、实践能力、国际视野和高尚的人文情怀以及社会责任感。学制四年，授予理学学士学位。

北京工业大学本科专业共有70个，其中入选国家级一流本科专业建设点的专业有20个，入选北京市一流本科专业建设点的专业有5个；入选教育部高等学校特色专业建设点的专业有8个，入选北京市高等学校特色专业建设点的专业有12个；北京市品牌专业立项建设专业有9个；通过工程教育认证或行业评估的专业有15个；入选北京市属高校重点建设一流专业的有4个。

人民网：请您介绍一下学校有关在人才培养及国际交流的情况。

北京工业大学：学校大力倡导本科生导师制，鼓励本科生参与教师的研究课题。建立科学、多样的成才与毕业标准，灵活设置与之相适应的课程与培养环节，尊重个人选择，鼓励个性发展，不拘一格培养人才，满足学生多样化的成才需求，切实提高人才培养质量。学校实行选课制和学分制管理模式，利于学生多方面的全方位发展；学生提前取得毕业要求的总学分，可提前毕业。学生在主修第一专业的同时，可以申请参加辅修和双学位专业的学习；学校对优秀学生有各种奖励和鼓励政策，符合学校相关转专业政策的学生可以重新选择专业，优秀学生还可推荐免试研究生。

学校已与世界上33个国家或地区的179所高校、研究机构正式建立了友好合作关系，签订了280份合作协议，与校际交流院校建立了不同层次、不同模式的74个学生交流项目，包括校际交流、双学位、外培计划、本硕衔接、寒暑假短期交流、联合培养等各类长、短期学习项目，为在校生的国际化培养和充分利用海外一流大学的教育资源提供全方位支撑。

(责编：温璐、郝孟佳)