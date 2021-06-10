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“2021年高校招生”系列报道

香港城市大学：全国招生计划名额220名，在31个省市区都有投放名额

记者孙竞
2021年06月10日11:35 | 来源：人民网-教育频道
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编者按：2021年全国高考正式拉开帷幕，考后志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

香港城市大学是香港特别行政区政府资助的八所大专院校之一，每年为约20,000名学生提供超过130项优质本科及研究学位课程，现设有商学院、工学院、人文社会科学院、理学院、赛马会动物医学及生命科学院、创意媒体学院、数据科学学院、能源及环境学院和法律学院。

人民网：今年招生计划有无增减？招生政策有哪些新变化？

香港城市大学：学校获教育部列入国家重点高校名单，透过提前批次招收内地本科生。2021——2022学年在全国的招生计划名额为220名。在31个省市区都有投放名额。

人民网：2021年招生专业有无变化？请介绍一下学校的特色专业。

香港城市大学：城大与美国康奈尔大学合作，于2014年3月成立全港首家及唯一的动物医学院，2017招收第一批六年制兽医学学士课程学生。此课程已由2017年起，获纳入为政府资助的本科课程。

学校于2018年7月在香港首创独立招生的数据科学学院，旨在满足未来数据主导经济对人才的需求。

学校多个专业在世界和亚洲排名优秀。其中商学院、管理学、生物医学工程、材料科学、公共行政等学科全球名列前30。经济及商学、会计及金融、工程学科、电脑科学与工程、电机及电子工程、法律学、传播与媒体研究等专业亚洲名列前15。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求?

香港城市大学：考生必须于本科提前批次填写城大为首志愿，否则不予考虑。按学院填报志愿（只考虑首三个学院志愿；另法律学院及赛马会动物医学及生命科学院之兽医学学士课程只考虑将法律学院或兽医学学士课程列为首专业志愿的考生），投档原则分数优先，择优录取；报考的学院之间不设级差；城大不接收任何加分；无需面试；不接受退档要求。

有意报读城大创意媒体学院的考生需提交学生作品集。有意报读城大赛马会动物医学及生命科学院兽医学学士课程的学生需在指定网站提交资料。

人民网： 今年 “新高考”正式落地实施，考生报考需要注意什么？

香港城市大学：2021年新增了八个文理不分的省份，香港城市大学各学院有不同的选考科目要求。高考考生在报名时应按个人兴趣、能力和学院要求选择报读相关学院。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策和奖学金政策。

香港城市大学：城大有转专业的机制，学院将根据学生的校内成绩、专业名额等作个别考虑。申请成功与否取决于学院的决定，所以建议学生在报考城大时慎重选择适合自己的专业。

为鼓励和吸引内地优秀学子来校就读，特设立奖学金计划。报读香港城市大学并获录取者，在入读时可依照“入门奖学金”计划获城大颁发不同种类和数额的“入门奖学金”。

人民网：学校最近有什麼新的发展?

香港城市大学：学校投入并成立全新“城大优才学子计划”，让成绩优异的学生根据自己兴趣及能力，选择适合自己的课程。“城大优才学子计划”的五个课程选项包括：增润课程（如环球精研与科创课程），  双修学科， 跨学科双学位课程与国外大学合办双联学士学位课程，以及跨院校跨学科学士连硕士课程。同时配合教师、实习及交流计划，为学生的学术及职场发展铺路。

(责编：温璐、熊旭)

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