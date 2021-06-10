记者孙竞

编者按：2021年全国高考正式拉开帷幕，考后志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

大连理工大学2021年计划招收全日制普通本科生6260人，主校区新增“智能制造工程”专业和“大数据管理与应用”专业。学校作为“强基计划”首批试点高校，2021年继续在数学与应用数学、应用物理学、工程力学、应用化学4个专业开展“强基计划”招生。

大连理工大学（简称“大工”）成立于1949年4月，时为大连大学工学院，1950年大连大学建制撤销独立为大连工学院，1988年更名为大连理工大学。学校是教育部直属全国重点大学，新中国“四大工学院”之一，是国家“985工程”“211工程”重点建设高校，首批入选世界一流大学A类建设高校。建校72年来，学校秉承“海纳百川、自强不息、厚德笃学、知行合一”的大工精神，品牌和实力不断积淀发扬。

学校已形成“一校、两地（大连市、盘锦市）、三区（大连凌水主校区、开发区校区、盘锦校区）”的办学格局。2012年学校在辽宁省盘锦市新建大连理工大学盘锦校区，与主校区同标准、同档次、同水平办学。主校区与盘锦校区分别独立代码招生，但两个校区颁发相同的毕业证和学位证。

人民网：今年招生计划有无增减？招生专业有哪些新变化？

大连理工大学：2021年大连理工大学计划招收全日制普通本科生6260人，其中主校区（含开发区校区）4960人，盘锦校区1300人，均面向全国31个省份招生，分省计划总数与2020年相同。

新增专业和部分专业科类调整情况如下：

（1）主校区新增“智能制造工程”本科专业，与机械设计制造及其自动化合并为机械类招生；新增“大数据管理与应用”本科专业，与工商管理、物流管理、信息管理与信息系统、金融学、国际经济与贸易、知识产权合并为工商管理类（经济管理实验班）招生。

（2）主校区“新闻传播学类（人文社科实验班）”调整为全“文科”招生，在“3+1+2”高考改革省份首选科目限“历史”，再选科目不限，在“3+3”高考改革省份选考科目不限。盘锦校区“商务英语”专业在“3+1+2”高考改革省份首选科目限“历史”，再选科目不限，在“3+3”高考改革省份选考科目不限，非高考改革省份招理科考生。

（3）主校区日语强化类专业学制由5年调整为4年，其中：机械设计制造及其自动化（日语强化）专业学制调整为4年，按专业单独招生；金属材料工程（日语强化）专业调整为“金属材料工程（中日精英班）”，学制调整为4年，在材料类【含金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程、金属材料工程（中日精英班）】招生。

（4）盘锦校区“知识产权”专业调整至主校区工商管理类（经济管理实验班）招生，调整后盘锦校区经济学类（经济与商务实验班）含电子商务、经济学2个专业，在“3+1+2”高考改革省份首选科目限“物理”，再选科目不限，在“3+3”高考改革省份选考科目不限，非高考改革省份招理科考生。

人民网：学校的特色专业有哪些？

大连理工大学：大连理工大学拥有一流的学科，根据ESI国际学科排名，有9个学科位于全球前1%，其中4个学科位于全球前1‰，分别是工程学、材料学、化学、计算机科学。在教育部第四轮学科评估中，大工的化学工程与技术、机械工程两个学科被评为A，力学、环境科学与工程、土木工程、管理科学与工程、工商管理五个学科被评为A-，还有计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程、控制科学与工程等信息类学科均为B+。

在本科专业方面，学校有66个专业入选了国家和省级一流本科专业“双万计划“，其中国家级40个，省级26个，占招生专业83.5%。因为学校目前大部分专业采取大类招生，所以几乎所有的本科生在专业分流前都会享受“双万计划”的教学培养资源。同时，学校还有国家级特色专业23个，位列全国高校第12位；有25个专业通过全国工程教育认证，是国内通过认证最多的高校，这些专业所授予的学位在“华盛顿协议”组织的中美英等18个国家“同质等效”。

拔尖创新人才培养，学校开设“电气信息类”“化工与制药类”“机械设计制造及其自动化”和“钱令希力学”四个创新班，培养拔尖创新人才。部分“创新班”按大类招生，学生一年或两年后可在大类内任选专业，免试推荐攻读研究生的比例均不低于50%。“创新班”由相关学部（学院）选派知名教授担任导师，负责学生的学业、科研训练等个性化的指导，帮助学生制定符合个性发展的专业培养计划。学生可参与导师的科研项目。“创新班”强化研究型教学及创新性实验，依托创新实践基地，不间断开展科技创新实践活动。

理科拔尖人才培养，学校开设数学、化学、物理三个理科基础科学班，其中华罗庚数学班和张大煜化学班也是国家基础学科拔尖学生培养计划基地。招生时，张大煜化学班和王大珩物理基础科学班作为单独专业进行招生，考生可以直接报考，华罗庚数学班在数学类招生，入校后在大类内进行选拔。三个基础科学班均是和中科院相关研究所合作，享受学校特殊培养政策和中科院的高端教师资源，保研比例均超过50%。同时学校作为“强基计划”首批试点高校，2021年继续在数学与应用数学、应用物理学、工程力学、应用化学4个专业开展“强基计划”招生。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

大连理工大学：学校政策与去年相比没有太大变化，平行志愿与非平行志愿政策有所不同。

“平行志愿”的省份（批次），调档比例一般不超过招生计划的105%，进入调档线的考生，德、体合格且服从专业调剂，进档不退；非“平行志愿”的省份（批次），调档比例一般不超过招生计划的120%，对“顺序志愿”批次在学校同批次控制线以上，优先录取第一志愿。

在专业（类）录取时根据考生投档成绩，实行“分数优先，遵循志愿”（即分数清）的录取原则，即在德、体条件合格的前提下，优先满足高分学生的专业志愿；专业志愿之间不设分数级差，方便考生报考。

普通类本科、筑梦计划（高校专项计划）在提档和分专业录取时原则上认可考生所在地省级招办制订的有关全国性加分或降分政策，但对其他特殊类招生如强基计划、高水平运动队招生等，按照我校相关简章规定执行，一般是按高考文化课成绩进行录取。

学校部分专业对外语语种、口试成绩、辨色力等有限制，考生可参考《普通高等学校招生体检工作指导意见》和当地省级招办公布的招生计划说明。

人民网：大连理工大学的转专业政策有哪些？

大连理工大学：在大工，学生在大一结束时都有转专业的机会的。为激发学生学习兴趣，确定未来专业志向，学校不断放宽转专业条件，拓宽专业选择空间，开通了四大类转专业通道：第一，学业优秀类：学习成绩位于大类或专业前25%的学生申请专业转出，转入专业无门槛限制条件；第二，特殊专长类：对某一专业确有特殊专长（并能提供充分佐证材料）的学生可以申请专业转出，转入专业无门槛限制条件；第三，兴趣爱好类：对某一特定专业有兴趣志向的学生，可在高考分数段范围内申请转专业；第四，特殊困难类：对入学时的专业学习确有困难的学生可有条件申请转出至适合的专业进行学习。学生转专业一般在大一结束时提出申请，通过转入专业综合考评后，即可转入新专业。盘锦校区学习成绩位于大类或专业钱3%的学业优秀类学生，还可以申请跨校区转专业。部分单独招生的中外合作办学专业，也有在合作项目内转专业的机会。

人民网：近年来学校各专业的就业情况如何？

大连理工大学：大工毕业生就业渠道畅通，就业层次和就业质量位于全国高校前列，毕业生深受广大用人单位和社会认可，发展前景广阔，每年中国建筑、航空工业、华为、国家电网、航天科技、航天科工、英特尔等国内外4500余家知名企业到校招聘。毕业生就业率稳定在95%以上，近五成本科毕业生继续深造，求职毕业生近七成进入国家重点建设行业、重点部门、重点单位和世界500强企业就业，八成以上在直辖市、省会城市及计划单列市发展。留学毕业生中五成进入泰晤士报大学排Top100的世界知名大学继续深造。

(责编：温璐、郝孟佳)