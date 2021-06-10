原标题：仅两成受访家长表示孩子能保证每天两小时体育活动

加强体育锻炼、掌握体育技能，对青少年的身心健康发展有着重要的意义。近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1513名义务教育阶段学生家长进行的一项调查显示，仅20.4%的受访家长表示孩子能保证每天两小时的校内外体育活动时间，41.6%的受访家长认为是校外无法保证，20.2%的受访家长认为是校内无法保证，还有17.9%的受访家长觉得都无法保证。

受访者中，小学生家长占89.9%，初中生家长占10.1%。

仅20.4%受访家长表示孩子能保证每天两小时体育活动

家住浙江宁波的施丹，孩子读小学三年级，现在每周有3节体育课，但临近期末时会有体育课被占的情况，“放学回家吃完饭，我们会带她出去散散步、跳跳绳，大概会有一小时时间”。

南京市民刘景的孩子上小学五年级，她感觉随着升学压力增加，孩子每天体育锻炼的时间也有所减少，“有时晚上写完作业，看她的样子比较累了，就想赶快休息，不会再去运动了，或者只是散散步，不会有很大的运动量”。

今年4月，教育部办公厅发布《关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》，其中提到：合理安排学生校内、校外体育活动时间，着力保障学生每天校内、校外各1小时体育活动时间。

调查中，仅有20.4%受访家长表示孩子能保证每天两小时体育活动，41.6%的受访者觉得校内1小时活动能保证，校外无法保证，20.2%的受访家长觉得校外1小时活动能保证，校内无法保证，还有17.9%的受访家长觉得都无法保证。

“孩子上小学时，体育课没什么要求，更多是玩玩闹闹，现在上了中学，学业压力上来了，好在体育课老师要求也更多了。” 林华是一名初二学生的家长，她觉得以前孩子在体育课上，女生会三五成群坐着聊天，现在会让学生多运动。

但林华觉得，提升体育课的教学效果，不只是让学生动起来，“感觉教学还需要更有系统性，尤其是在小学阶段，最好能针对孩子的运动兴趣，更加专业地锻炼。要不等到了初中，有中考体育的要求，就要专门围绕考试内容来练习，但像长跑、仰卧起坐等，可能孩子们兴趣又不高”。

97.8%受访家长认为有必要让孩子至少掌握一项体育技能

“我家孩子会跳绳、呼啦圈，还会一点羽毛球。”施丹说，虽然自己没刻意地让孩子学某项运动，但平时会有意识地让她重视体育锻炼，“锻炼身体，增强体质，对她以后成长都是有好处的”。

调查中，97.8%的受访家长认为有必要让孩子至少掌握一项体育技能，其中51.2%的受访家长认为非常有必要。

跳绳（64.6%）、跳远（44.5%）和篮球（41.0%）是受访家长表示孩子能够掌握的体育技能，其他还有：羽毛球（28.4%）、乒乓球（23.4%）、足球（23.1%）、体操（13.2%）和排球（11.7%）等。

北京市民韩玉的孩子现在读初二，她觉得自己的孩子不是不爱运动，在上小学时就经常踢毽子、打羽毛球，但现在体育考试涉及的几个科目成绩不算很好。“毕竟有升学压力，还是会主攻考试项目，其他的会暂时放放，好在学校抓得比较紧，自己平时也会抽时间陪孩子练习”。

韩玉希望，孩子可以有自己喜欢并且长期坚持下去的运动，“不一定是考试项目，但一定要有热爱的体育运动，通过体育锻炼可以放松身心，心态也会更加积极向上”。

“体育锻炼对一个人的影响是长期的。”李宏（化名）是四川某小学体育老师，她认为非常有必要在小学阶段，培养孩子的体育锻炼习惯，让学生喜欢并掌握一两项体育项目，“可以结合孩子的兴趣和爱好，开展一些学生们喜欢的体育活动，让他们自觉参与到体育活动中”。

“现在的孩子眼睛不好、脊柱不直已很普遍了。”山西某小学体育老师姚雨（化名）觉得，要加强体育锻炼，培养学生对体育的喜爱，“让身体机能保持更好的状态，同时也可以在参与体育运动的过程中塑造意志品质”。

中青报·中青网记者 孙山 实习生 茅诗意

(责编：郝孟佳、温璐)