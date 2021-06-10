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492万贵州少先队员党史学习教育全覆盖

2021年06月10日08:52 | 来源：中国青年报
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原标题：492万贵州少先队员党史学习教育全覆盖

　　黔东南州“红领巾心向党”庆祝中国共产党成立100周年主题宣传教育实践活动。

　　5月31日，在团贵州省委、省教育厅、省少工委举办的“红领巾心向党·在党的阳光雨露下茁壮成长”贵州省少先队庆祝中国共产党成立100周年主题队日示范活动现场，处处活跃着少先队员的身影，处处充满着蓬勃的朝气。少先队员们庄重地亮出党、团、队旗，加深对党、团、队一脉相承的政治和组织关系的理解。少先队员们以诗歌朗诵、分享讲述、情景展演等形式，展现了新时代贵州少年儿童和少先队员感党恩、听党话、跟党走的良好风貌。

　　活动以少先队星星火炬为主线，通过“开天辟地·烽火燎原”“改天换地·热火朝天”“翻天覆地·如火如荼”“惊天动地·薪火相传”四个篇章，突出政治启蒙和思想引领，激励引领全省广大少年儿童和少先队员学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，争做担当民族复兴大任的时代新人。

　　贵州少先队认真贯彻落实中共中央《关于全面加强新时代少先队工作的意见》精神，聚焦少年儿童和少先队员思想政治启蒙、培育时代新人的主责主业，持续开展“红色经典我来读”“红色故事我来讲”“红色足迹我追寻”“红色电影我分享”“红色歌曲我来唱”“红色研学我成长”“红色先锋我来学”七项重点主题教育实践。贵阳市召开第六次少代会，组织182名参会代表进行集中学习讨论。遵义市、黔西南布依族苗族自治州通过集中入队仪式开展沉浸式仪式教育。六盘水市、安顺市组织“红领巾巡讲团”开展党史学习教育专题宣讲。毕节市、铜仁市、黔东南州在小学开展公益捐赠和志愿服务活动，为少年儿童健康快乐成长护航。黔南州面向中小学生举办知识竞赛，持续营造浓厚的党史学习氛围。

　　北京芳草地国际学校贵阳分校大队辅导员王敏说，七项重点主题教育实践，让少先队员了解了中国共产党从胜利走向胜利的光辉历程，也明白了少先队员所代表的重要意义，这不仅增强了少先队员的光荣感，也让所有辅导员接受了一次思想的洗礼。

　　据悉，贵州各级少先队组织以“红领巾心向党”主题实践活动为统揽，开展党史学习教育和庆祝中国共产党成立100周年系列活动超过10万场次，实现了对全省492万少先队员全覆盖。

　　通讯员 肖宇 中青报·中青网记者 李雅娟

(责编：郝孟佳、温璐)

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