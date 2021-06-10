原标题：皖南医学院推广遗体捐献理念 青年志愿者涵养利国利民情怀

“我不知道您是谁，但我知道您为了谁，您为医学献身，让我们全面、直接了解人体结构。每一次触摸您的骨骼，找寻您的血管，都会让我铭记一生。我一定会用您教我的知识去拯救更多生命，不辜负您的良苦用心……”

每次读到学生们写给“大体老师”（医学界对遗体捐献者的尊称——记者注）的感谢信，皖南医学院基础医学院人体解剖学党支部书记丁艳霞都会感动、流泪。

这是该校所有医学专业学子必经的感恩课程——人体局部解剖学实验的课后作业，写一封带有真情实感的感谢信。

安徽省红十字会遗体捐献皖南医学院接受站（以下简称“接受站”）设在皖南医学院基础医学院，由人体解剖学实验实训中心负责工作。2005年以来，接受站建立了捐献者的档案和数据库，制订了《安徽省红十字会遗体捐献皖南医学院接受站工作细则》等文件，截至2020年年底，已接受206人捐献的遗体。

该校特别建立网上祭奠馆，常态化开展缅怀活动，号召更多志愿者加入宣传遗体捐献的队伍，让青年学子感恩无语良师，引导他们坚定职业道路。

在接受站内，有太多感人的事例。

马鞍山市当涂一中教师章毓庆生前办理遗体捐献登记时说，“其实，人死了之后，身体对本人来说是没有意义的。捐献可延续他人生命，利人、利己、利民族。从现在开始，我更要注意健康，保护好身体‘零件’。”她的老伴胡传骅也捐献了遗体。

余翔是黄山市屯溪第五中学学生，身患恶性疾病，懂事的他，家中虽然贫困，但他乐观开朗，在弥留之际，许下捐献眼角膜的遗愿……

这些事例，都成为该校对青年学生“入学第一课”教育的鲜活素材。

“参观接受站、人体标本馆，参与遗体告别仪式，这不仅是技能教学，也是针对青年学子的感恩教育、思政教育。”丁艳霞介绍，接受站还将和校团委联合打造“遗体捐献宣传宣讲团”，吸纳大二的党员、预备党员学生加入，向刚入学的学弟学妹宣讲。

在接受站楼道墙壁上，挂着一幅幅宣传遗体捐献流程和意义的漫画，这是该校青年教师陶宜楠带领学生历时一学期完成的作品，打造遗体捐献走廊文化。

皖南医学院校团委还指导成立红十字会学生分会社团。很多医学专业学生受到医学精神感召，志愿加入，为宣传遗体捐献贡献力量。

社团指导老师、该校人体解剖学实验实训中心副主任李强介绍，学生志愿者需要经过专业培训，包括学会讲解、倾听。很多老人在咨询遗体捐献流程之前，会先在电话里说上几个小时，说自己为什么要捐献，甚至说一生的经历。“能够坚持下来、用心做事的志愿者，都是深深热爱这个行业的人。”

让红十字会学生分会会长、2019级制药专业学生鲍辰鑫印象深刻的是志愿服务队进社区义诊的场景：大家带上遗体捐献宣传册、策划书和印有接受站联系方式的环保袋，找机会和排队量血压的居民说上几句。

“我们先开展量血压等健康体检活动，在义诊间隙，志愿者宣传遗体捐献的意义，如果有人感兴趣，顺着往下聊具体的办理流程。”让鲍辰鑫欣慰的是，很多人很愿意带登记单回家和家人商量。

他曾遇到一位70多岁的老太太，老人在量血压时看到宣传册，一把拿过去看了起来。鲍辰鑫耐心地向老人讲解遗体捐献的意义，并把宣传册送给她，留下联系方式。

还有一位罹患胰腺癌10年的老大爷对鲍辰鑫说：“人去世以后，与其将遗体化成灰，还不如捐出去帮助更多人。”

红十字会学生分会团支书、2019级临床医学专业学生卢雅鑫第一次去社区宣传遗体捐献时，缺乏经验，上来直接发宣传单。结果很多人很抗拒，听到以后转身就走。

“也许宣传不会立马见效，至少先让对方认识到捐献的意义。”卢雅鑫耐下心来，和小伙伴交流技巧，慢慢学会了和老人沟通。

结合志愿服务经验，她还琢磨打造“互联网+”创业项目，搭建以宣传遗体捐献知识为主的微信公众号，并投放医学科普、急救知识等。

当她和同学们说出自己的想法时，很多人都表示认可。4月，一支包括口腔、影像、临床等专业学生的8人团队应运而生。课下，团队讨论项目计划书，校团委和接受站则指导学生收集、整合资料。目前，创业项目正在顺利推进。

通讯员 饶婷婷 中青报·中青网记者 王海涵 王磊

(责编：郝孟佳、温璐)