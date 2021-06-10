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相隔万里的“云课堂”，不让一个留学生掉队

2021年06月10日08:47 | 来源：中国青年报
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原标题：相隔万里的“云课堂”，不让一个留学生掉队

　　每晚6点半，50岁的王霞总会准时通过网络为学生上课，这样的课程已持续了大半个学期。电脑的另一端是来自印度尼西亚、马来西亚、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等国的53名留学生。

　　作为南京科技职业学院的教师，王霞主要负责留学生国际汉语课程的教学工作。从2013年该校开始招收留学生起，对外汉语专业的她就成为留学生们的第一批教师。国际中文教育是一项颇有挑战的工作。课堂上，她经常手把手教留学生写汉字。在她看来，横平竖直、字迹工整就像一个人的衣冠。“只有写好字，一个人才显得更加精神。”王霞经常对留学生这样说。教学风格注重感受体验的课堂气氛轻松活跃，她所讲授的课程深受留学生的喜爱。不过，疫情却让她不得不将课堂搬到了网络上。

　　29岁的青年教师张玉珠承担汉语听说课教学，学生来自摩洛哥、印度尼西亚、乌兹别克斯坦等国家，张玉珠每次都用有趣的视频和热情的讲解给课堂热身，以达到良好的教学效果。

　　新冠肺炎疫情常态化防控下，国内高校早已全面恢复线下教学。但全球疫情防控不均衡，对留学生如何正常开展教学成为难题，所在国网络等基础设施参差不齐、时差等都成为不得不面对的问题。

　　“一个留学生也不能掉队！”在多次讨论中，南京科技职业学院国际教育学院与教务处、学工处等相关部门细化了境内外不同类别、区域的留学生情况，全力保障留学生教育高质高效开展。

　　据介绍，该校国际教育学院还积极寻求稳定高效的线上教学平台，对全体授课教师展开多轮信息化教学平台培训，并建立教学团队微信服务群，随时解决教学过程中的问题。

　　目前，境外留学生教学主要使用Zoom、ClassIn等作为远程教学的云平台，使用超星学习通作为远程教学的课后管理监督平台，有效保障境外留学生教学有序开展。

　　经过培训，教师们适应了新的教学方式。在“云课堂”上，教师们穿插使用大量图片、视频内容，将每一个知识点形象直观地展现在同学们面前。

　　在《我在中国学大方》课文中讲解汉字“敬”时，王霞先是解释了该字有“尊敬”的意思。看着不停记笔记的同学们，她开始提问：“如果吃饭时你要朋友和你一起喝杯茶或酒，应该怎么表达呢？”

　　印度尼西亚留学生安托尼是个“汉语迷”，他马上发言：“给你茶，你喝酒！”

　　王霞解释：“在中国，安托尼所说的动作一般被表达为敬酒、敬茶。中华文化推崇尊敬，尊重长辈、尊重朋友。”她就讲起孝亲敬老的传统文化小故事。听着故事，安托尼如痴如醉：“原来，这样小小一个汉字背后这么有意思呀！”

　　“在中国，朋友出去聚餐总要抢着请客，这和我们国家不太一样。”渐渐地，安托尼明白这是中国人真诚待人、热情好客的生动体现。

　　张玉珠每天挺着大肚子坐在屏幕前，学生们都特别关心，经常询问老师的身体状况，让老师多休息。张玉珠感叹，虽然相隔万里，心与心的连接和平时一样紧密，看着学生们在屏幕前的笑脸，每天的心情都特别好。

　　对于线上课程，留学生评价很高。一位来自印度尼西亚的学生说：“我上课时候听得非常清楚，而且老师会用很多方法让学生一直喜欢上课。”

　　来自摩洛哥的2020级语言生温情（中文名）还没有来过中国，但她正通过在线平台和学习软件等方式积极参加课程活动。现在，她最大的心愿就是全球疫情平稳后来中国看看，来学校听课。

　　中青报·中青网记者 李超

(责编：郝孟佳、温璐)

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