原标题：厦门理工学院：以史铸魂育新人

日前，在厦门理工学院思政课上，2019级自动化2班马一扬同学精心准备了“四渡赤水出奇兵”党史故事课，从历史背景、战争经过、胜利原因和深远意义等全面讲解了红军长征路上经典的四渡赤水河战役。这是厦门理工学院开展“四史”教育进课堂，学生“学、看、听、论、讲”的重要一环。

党史学习教育开展以来，厦门理工学院充分发挥思政课堂主渠道作用，先后组织万名学生同上“党史”第一课、“新中国史”第一课、“改革开放史”第一课和“社会主义发展史”第一课，课堂内老师讲清讲透，课堂外学生则通过实践学深学实，扎实推动“四史”教育入脑入心。

将历史研究与当代问题相融合

“结合‘改革开放史’教学，“中国近代史纲要”这门课程要如何融入其中，授课框架要如何调整？”“这些教学课件如何既体现教材内容，又以当代青年学子听得懂、爱听的方式来讲述党史？”……这是这学期以来在厦门理工学院马克思主义学院教研室经常会出现的讨论场景，大家围绕着“四史”第一课如何授课、课件如何制作进行集体备课。

“我们在‘四史’第一课的教学组织上，要求全体思政课教师做到‘五同一’，即同一教案、同一内容、同一课件、同一时间、同一要求。”厦门理工学院马克思主义学院院长孙华玉介绍。今年开学以来，思政课教师们在全校大一大二学生中，同步进行了“四史”第一课的教学，课堂教学的思想性、理论性和针对性凸显，取得了比较理想的效果。

3月24日，厦门理工学院举办首场“马院青年学者论坛”，马院青年教师陈辰立作了主题为“将乡土情怀浸润‘四史’教学与研究：以福建为中心”的演讲，从突出本土特色、把握时代脉搏、回到历史现场等三个方面对自己的研究成果进行了介绍。他提出，历史只有进入生活，人生才会具有真正的意义，开展“四史”教育，需要将历史研究与当代问题相融合。

思政课教学凸显以史铸魂

“1940年4月26日，日军纠集1.2万兵力对晋绥辖区进行“大围剿”，有着3个月身孕的李林主动带领不足40名骑兵吸引4000多人的日军兵力，最终被围困于山顶。她把最后一颗子弹射向自己，英勇牺牲，年仅24岁。”近日，当厦门理工学院马院教师杨雅达向学生讲述厦门集美中学校友李林壮烈牺牲的故事时，师生们都忍不住红了眼眶，有的同学默默低头抹泪。

这是杨雅达老师在自己的《中国近代史纲要》课上讲述的一段党史故事，引发了同学们强烈的情感共鸣，大家更深刻地认识到，无数和李林一样的中华儿女为民族而战、为祖国而战、为尊严而战，谱写了惊天地、泣鬼神的爱国主义篇章，才有了今天美丽可爱的中国，这也是实现中华民族伟大复兴的精神支撑和不朽力量。

以史筑魂，展示一个个鲜活的历史面孔、一幅幅生动的历史画卷，使课堂更有温度和热度，这是厦门理工学院将“四史”有机融入思政课教学的生动写照。在不同思政课上，老师们以热播的影视作品为素材，结合家喻户晓的新闻事件，将历史精神植入思政课堂。如郭小燕老师在讲授《中国近现代史纲要》“中国共产党成立”时，融入“真理的味道如此甘甜”“南陈北李相约建党”等党史内容；李永根老师在讲授《马克思主义基本原理概论》“社会历史发展的动力”时，融入“小岗村：从‘三靠村’到‘中国改革第一村’”等改革开放史内容；杨卉老师在讲授《思想道德修养与法律基础》“中国精神”时，融入“2019年国庆阅兵式”等新中国史内容。

在具体实践中坚定理想信念

最近，厦门理工学院2020级软件工程学院的周艾和其他5名同学一直在准备课题汇报。“通过这次作业，我深深领悟到了年轻人要‘自找苦吃’等深刻内涵。”周艾坚定地说，“学习不是单纯做两道题目，写几行代码，这不是人生的全部”。周艾团队的庄世宇同学对于“实践与成长”也有了更深入的理解，他说：“强国之路还应包括深入人民、走进百姓，在密切联系群众的实践中磨砺意志，塑造自我，做一个为人民利益而奋斗的时代青年。”

“从老师课堂上讲授到请学生在课堂上自己来讲，这是学生从被动‘输入’到主动‘输出’的过程。”孙华玉表示，经过消化、吸收、重组、释放，学生们对知识的掌握更为牢固，对学习百年党史重大意义的理解也更为深刻。

事实上，引导学生从实践中探索和思考一直是该校思政课实践教学的传统做法。近年来，该校组织大学生理论读书社成员开展了“我们为什么要工作？”“改革开放40周年”“传承五四精神”“新征程新青年新使命”等主题的学习研讨活动；指导学生在自学《习近平在福建》《习近平在厦门》等采访实录的基础上，开展社会调查、考察实践活动；组织学生参观厦门市高山党校初心使命馆、厦门市革命烈士事迹陈列馆、厦门经济特区纪念馆、厦门破狱斗争旧址等红色爱国主义教育基地，深挖教育系统红色资源的“鲜活教材”，增强课程吸引力、感染力，使学生将所学内容真正融会贯通，内化于心，牢固树立坚定跟党走、积极投身社会主义现代化建设的决心和信心。

（本报记者 马跃华 本报通讯员 徐丽麟）

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